Fastidiosa reacción de Mauro Caiazza cuando le preguntaron por el nuevo romance de Jimena Barón: "Que me sigan relacionando es incómodo"

Lejos de la pista del Bailando, certamen en el que conoció a Jimena Barón y vivió un apasionado romance, el bailarín Mauro Caiazza se abrió paso en la música: recientemente lanzó De Fuelles y Flores.

Decidido a bajar su exposición personal en las redes sociales y ante la prensa, pocos meses atrás Mauro fue puesto bajo la lupa mediática luego de ser confundido con el Tucu López, el actual novio de Barón, con quien se lo confundieron físicamente, cuando la relación de la artista y el actor de Sex aún no estaba blanqueada ante los medios.

A más de un año de terminar su relación de pareja con Jimena, Caiazza le respondió a Clarín cómo está su vinculo con la actriz y cantante, y dejó entrever una firme distancia: "No tengo contacto con ella… Simplemente yo no sé nada de ella".

Consultado sobre si le molestó que lo confundan con Tucu López, Mauro Caiazza expresó, sin disimular su fastidio: "Ya pasó mucho tiempo y que me sigan relacionando con alguien que yo no tengo nada que ver y que no sé nada de su vida es un poco incómodo. Pero bueno, lo entiendo perfectamente pero por eso justamente preferí cambiar mi perfil. No siento que yo haya alimentado eso pero tampoco me gusta salir a aclarar. Llega un punto en el que digo que hagan y piensen lo que quieran. No tengo nada qué decir porque simplemente no tengo contacto, no sé nada".

Consecuente con sus palabras, el bailarín y cantante borró de su Instagram todas las fotos personales, incluso las que posteó de Jimena Barón, y utiliza su red social como vía de comunicación de sus proyectos laborales. En ese contexto, Mauro Caiazza también eliminó de su lista de “seguidos” a la artista.