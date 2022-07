Un famoso se quedó afuera del programa de Marcelo Tinelli antes del debut: "Ya fue reemplazado"

La semana que viene Marcelo Tinelli regresará a la pantalla de eltrece con Canta conmigo ahora, un nuevo certamen que tendrá como principal novedad que cuenta con 100 jurados, todos ellos profesionales de la música, aunque uno se habría quedado afuera.

En LAM, Ángel de Brito lanzó un enigmático sobre la identidad de este jurado, del que adujo que “hubo plantazo” de uno de los jurados. “La producción empezó a llamar y no hubo respuesta”, agregó.

“Cuando pudieron contactarlo, dijo que no llegó porque se le hacía tarde”, agregó Ángel, y contó que la respuesta de la producción fue “no vengas”, aunque no pudo especificar quién fue. “Cristian Castro vino desde México, y el Puma Rodríguez vino el sábado desde Miami, no llegaron justo para la grabación”, señaló.

UNO DE LOS JURADOS DE CANTA CONMIGO AHORA SE QUEDÓ AFUERA POR NO IR AL ENSAYO

“Ellos vienen de otros países, este es local”, dijo Ángel y contó que fue reemplazado, aunque no sabe si de manera definitiva ya que “ahí se le perdona la vida a todos el mundo”, en referencia a todos los personajes que han vuelto a las huestes de Tinelli pese a sus críticas.

Más adelante, Ángel reveló que “el jurado al que se le hizo tarde y plantó a Tinelli en su primer programa fue El Polaco”, en referencia a Ezequiel Cwirkaluk, y a los pocos minutos informó que fue reemplazado por Lula Rosenthal, ex Cantando 2020 y Los Mammones.

“Ella es una capa. Mil veces la prefiero a ella antes que a El Polaco”, dijo De Brito, que no se privó de criticar al cantante. “Es un bol… grande, sabe que si tiene un trabajo tiene que ir al horario que se lo cita”, cerró el conductor.