Facundo Arana repudió las críticas a la bebé de Isabel Macedo: "Me parece gravísimo"

A 16 años de su separación de Isabel Macedo, Facundo Arana no dudó en repudiar las absurdas críticas que recibió la bebé de la actriz, de tan solo siete meses, referidas a su peso.

El actor le dio un móvil a Nosotros a la Mañana desde Mar del Plata, donde se está presentando con la obra Los 39 escalones, fue consultado por la polémica y Arana fue empático con su ex.

"Por mi historia con Isabel Macedo, yo vi setecientas mil fotos de ella cuando era bebé. Era idéntica a su bebé", comenzó diciendo Facundo.

"Yo vi muchas fotos de Isabel cuando era bebé y su bebé es idéntica. Entonces, puedo garantizar que estas dos niñas que tiene van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida". G-plus

"Entonces, si es una de las mujeres más lindas como han dicho todos ustedes toda la vida, y yo también lo he dicho, entonces podés garantizar que estas dos niñas que tiene van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida", continuó.

"Después, ponerse a hablar de un bebé a mí me parece gravísimo y me parece que ella respondió mucho mejor a la pregunta", agregó Arana, indigando.

"Justo hoy a la mañana vi algo de todo eso y dije 'Qué bien que respondió y qué mal la gente que opina de todas esas cosas. Mal, malísimo'", finalizó Facundo Arana, repudiando las crueles opiniones sobre el cuerpo de Julia, la hija menos de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey.

ISABEL MACEDO HABLÓ TRAS LOS CUESTIONAMIENTOS AL PESO DE SU BEBA

En una nota con Telenoche, Isabel Macedo habló de los absurdos cuestionamientos sobre el cuerpo de su hija Julia, de siete meses, tras publicar en redes sociales tiernas fotos familiares, de la primera vez de su beba en la playa.

"Contestar mal genera más bronca y más odio, algo de lo que ya tenemos y conocemos bastante", aseveró Isabel.

"Si bien tengo un pensamiento formado sobre la gente que opina de esa manera y siente la libertad de poder decirlo, pero también elijo transformarlo", continuó Macedo.

En ese marco, la actriz detalló: "Nuestra hija está súper cuidada, es un bebé que tiene 7 meses y come apenas unas cosas. No es que puede comer de todo. Es una gorda divina, no es que le estamos haciendo un daño ni nada a propósito o adrede".