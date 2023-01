Facundo Arana se fastidió cuando le preguntaron por Romina Gaetani

El resurgir de la polémica con Romina Gaetani provocó el fastidio de Facundo Arana, pese a que fue su esposa, María Susini, quien cruzó otra vez a la actriz.

"No me busquen más por ese tema, porque realmente es un tema que para mí está cerrado", enfatizó el protagonista de Los 39 Escalones ante Socios del Espectáculo.

Al retirarse del teatro Tronador de Mar del Plata, el artista escuchó las preguntas sobre Gaetani y afirmó con gesto severo: "No tengo nada que decir. Ese es un tema que yo ya cerré. De lo que sí puedo hablar es de Los 39 escalones. Ese tema lo cerré en público y en privado, que era lo que más me importaba".

Frente a la insistencia de los periodistas, Facundo se plantó: "¿Podemos cortar acá? Podemos hablar de Los 39 escalones, o terminar la nota acá. Es un tema que para mí está cerrado hace mucho tiempo. Desde mayo está cerrado".

"Lo que sí les pido es que no me importa lo que pase, pero no me busquen más por ese tema porque realmente es un tema que para mí está cerrado", sentenció Facundo Arana para intentar desactivar la pelea con Romina Gaetani.

FACUNDO ARANA BANCÓ A MARÍA SUSINI TRAS LA POLÉMICA CON ROMINA GAETANI

Sin adentrarse en detalles, Facundo Arana respaldó a María Susini tras resurgir la discusión con Romina Gaetani: "Ya sabía y sé que tengo la mejor compañera del universo entero".

"Estoy muy contento. Y estoy muy contento además por la obra", halagó Facundo Arana a la madre de Yaco, India y Moro Arana, con la idea de minimizar el escándalo con Romina Gaetani.