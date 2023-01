Facundo Arana apoyó a Isabel Macedo por las críticas que recibió su hija Julia

Facundo Arana reaccionó indignado por las críticas a Julia, la bebita de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, por su corporalidad, luego de que su mamá se mostrara disfrutando con ella en la playa a orillas del mar.

La expareja de la actriz, con quien salió 10 años, además de contar que Julia es igual a su mamá cuando era bebé, apuntó contra los detractores que opinan de los cuerpos ajenos, mucho más de una pequeña que aún está en desarrollo.

"Ponerse a hablar de un bebé a mí me parece gravísimo y me parece que ella respondió mucho mejor a la pregunta". G-plus

"Por mi historia con Isabel Macedo yo vi setecientas mil fotos de ella cuando era bebé. Era idéntica a su bebé. Entonces, si es una de las mujeres más lindas como han dicho ustedes toda la vida y yo también lo he dicho, podés garantizar que estas dos niñas que tiene van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida", aseguró en diálogo con Nosotros a la mañana.

"Después, ponerse a hablar de un bebé a mí me parece gravísimo y me parece que ella respondió mucho mejor a la pregunta. Justo hoy a la mañana vi algo de todo eso y dije ‘Qué bien que respondió y qué mal la gente que opina de todas esas cosas. Mal, malísimo’", sentenció, contundente, en defensa de Isa y su hija.

EL DESCARGO DE ISABEL MACEDO TRAS LA POLÉMICA POR EL PESO DE SU HIJA

“Eso es porque sabemos que nuestra hija está súper cuidada, es un bebé que tiene 7 meses y come apenas unas cosas. No es que puede comer de todo. Es una gorda divina, no es que le estamos haciendo un daño ni nada a propósito o adrede”, señaló Isabel, quien también es mamá de Isabelita (4).

“Fue raro, pero habla de cómo estamos todos. Hay tantas chicas y adolescentes en la pre-adolescencia sufriendo tanto por temas de alimentación y siento que la gente tiene que ser más cuidadosa”, analizó.

“Elijo ser una persona responsable y elijo responder con amor y no con rabia y con enojo que, obviamente, la puedo tener. No es que no me salga. Si quisiera me saldría decir cosas horribles, pero no quiero. Quiero creer en que se puede vivir en un mundo mejor”, concluyó.