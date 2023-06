Facundo Ambrosioni habló sobre su alianza con Jorge Rial para obtener la custodia del hijo de Morena

Facundo Ambrosioni no solo es el ex de More Rial sino también el padre de su hijo Francesco Benicio, que se encuentra a su cuidado desde hace una semana cuando ella lo envió a Córdoba “por seguridad”, y ahora él habló sobre el supuesto complot con Jorge Rial para obtener su custodia.

Este martes, en Lam, Estelita Ventura manifestó que sentía miedo de que Jorge Rial “vaya por el niño”. “Tengo mucho miedo de que, con tal de seguir dañándola, se metan ahí. Ojalá me equivoque”, señaló a Facundo Ambrosioni como su supuesto “cómplice”.

“Él está tan amigo del padre del nene. Primero dijo de todo, pero hoy está re amigo. En vez de apagar el fuego, le echa nafta”, dijo, y eso generó que Yanina Latorre lea al aire un mensaje que le llegó de una fuente.

“’Jorge está muy enojado porque el nene no está yendo al jardín. (…) Ahora Jorge se está aliando con Facundo y su mamá para actuar jurídicamente sobre Morena con respecto al nene’”, leyó Yanina, y agregó que el conductor buscó asesoría legal al respecto.

QUÉ DIJO FACUNDO AMBROSIONI SOBRE LA TENENCIA DE SU HIJO

“’Quiere alegar que More tiene problemas emocionales para (declarar) una insanía como hizo la otra vez, por eso dice todo el tiempo ‘quiero proteger a mi nieto’”, cerró la panelista. Ciudad se comunicó con Facundo sobre este supuesto complot, y él salió a dar la cara.

“Esto, como siempre, es tema de Jorge y Morena. No me metí antes, menos me voy a meter ahora. Yo tengo mi vida y la de ellos son problemas que tendrán que resolver en su familia”, dijo, desligándose de la polémica, antes de hablar del pequeño Francesco.

“La verdad que estoy muy preocupado por la vida de mi hijo. Cuido a mi hijo y solo busco el bienestar de él, que tenga una vida sana, una rutina, amor, contención, y, sobre todo, una educación y una enseña. Por esto mismo es que vengo luchando la tenencia de mi hijo”, reveló.