Fabio "la Mole Moli" comparó las carreras de galgos con el aborto: "Hay mujeres que prefieren matar criaturas y salvar a los perros"

Muy polémico, Fabio "la Mole Moli" afirmó que desea que vuelvan las carreras de galgos, que en Argentina son ilegales, y aprovechó la oportunidad para manifestarse en contra de la legalización del aborto mediante una tremenda comparación.

"Estoy de acuerdo con que se legalice la carrera de los perros galgos. Siempre yo peleé por ese gran deporte que llevo en la sangre de generación en generación. Hay gente que no lo quiere entender, pero les hago una pregunta: ¿Por qué no pueden correr los galgos y sí puede correr un caballo que le vienen pegando en el lomo 400 metros atrás? ¿Por qué puede jugar un partido de polo un tipo que tironea al caballo para todos lados? Hace rato que lo tendrían que haber legalizado", expresó en diálogo con El show del espectáculo, que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana.

Entonces, también quiso aclarar que no está de acuerdo con la legalización del aborto e hizo una grave comparación: "No, estoy en contra del aborto. He estado siempre en contra del aborto. Sacá la cuenta, ha habido mujeres que maltrataban a los galgueros por el tema de los perros y sí votaron al aborto, así que es preferible matar criaturas y salvar los perros. ¿Me entendés?”.

Y antes de despedirse, explicó los motivos por los cuales está en contra de que las personas gestantes puedan decidir sobre sus cuerpos. "Yo no estoy a favor del aborto ni en pedo. Hoy en día con la tecnología y todo lo que hay... Hay muchos recursos antes de un aborto para que una mujer no quede embarazada. Tanto para el hombre que se tiene que cuidar y usar forro... Hay que tomar pastillas, hay inyecciones, hay muchas cosas antes de que llegue el tema del aborto. Conocimiento hay, las redes sociales, los médicos... Hoy en día la mujer tiene conocimiento de todo eso. Yo estoy 100 por ciento a favor de la vida”, sentenció el exboxeador que se alejó de los medios.

Estas declaraciones se dieron luego de que una fiscal cordobesa solicitara elevar a juicio la causa contra Moli. ¿El motivo? Se lo acusa por casi 30 años de violencia de género.