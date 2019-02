La temporada 2019 arrancó con todo para Fabián Gianola (55), quien es actor y director de Sé infiel y no mires con quién, una de las obras que integra el grupo de las cinco más vistas de Carlos Paz según la Aadet. A tres veranos de separarse de Valeria Suárez, la madre de Nicolás (19) y Camila (23), el artista disfruta de su soledad.

Pasado el escándalo por la acusación mediática de acoso por parte de la actriz Fernanda Meneses (Gianola lo desmintió, dijo que fue víctima de extorsión y que la denunció por amenazas), el actor adoptó el perfil bajo. Otra de las decisiones que tomó fue la de resguardar su intimidad y disfrutar de su soltería, tal como lo explicó en diálogo con la revista Pronto: "Estoy solo. No es momento para conocer a nadie. Las cosas que se fueron dando en este tiempo evidentemente no tenían que ser y sigo solo. Me siento muy bien así, porque estoy recuperando mi libertad de a poco. Los chicos tienen su autonomía, hacen su vida y yo estoy experimentando esta cosa de hacer solo, de decidir solo, manejarme solo. Eso está bueno también".

Por otra parte, Fabián Gianola concluyó: "Estar solo es una elección y estoy contento porque es una elección consciente. Ahora cumpliré 56 y no sé qué me deparará el destino, pero ya no tengo ese apuro por encontrar una nueva pareja o a 'la persona'. No me pesa en absoluto la soledad. Al contrario. (...) Es la primera vez que me encuentro conmigo, con mis amigos, con mis gustos, con mis tiempos y horarios".