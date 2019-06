En El Diario de Mariana, Marina Calabró reveló que Fabián Domán (55) y María Laura de Lillo (44), su novia desde hace dos años, iban a casarse en un Registro Civil el viernes por la mañana. A mitad de Intratables, el ciclo que conduce en América, el periodista confirmó la noticia.

“El viernes me caso con María Laura de Lillo, mi novia, mi mujer, en un horario que trataré de no contar”, aseguró Doman, mientras sus compañeros le pedían los detalles. “No hay fiesta, no hay 180 invitados y hay noche de bodas después del programa”, pormenorizó, dejando en claro que el viernes también estará presente en el programa.

"Es en horas de la mañana y después de la ceremonia habrá un pequeño cóctel muy reservado". G-plus

“Es en horas de la mañana y después de la ceremonia habrá un pequeño cóctel muy reservado”, aseguró Doman. “¿Van a seguir viviendo separados una vez casados?”, le preguntó Ernestina Pais, y el conductor se mostró decidido a seguir apostando por la convivencia, pero algunos días de la semana. “Sí y no, vamos a ir y venir”, expresó.

También Doman negó que se vayan a ir de luna de miel, dado que hace pocos meses comenzó como conductor del ciclo y Mauricio D’Alessandro se despachó con una pregunta bomba. “¿Va Evelyn?”, lanzó, en alusión a su exmujer Evelyn von Brocke. “No corresponde. Yo no fui al casamiento de ella”, contestó el periodista, entre risas.

¡Que viva el amor! Fabián Doman vuelve a poner la firma y se casa con María Laura de Lillo.

