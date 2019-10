Fabián Cubero respondió al reclamo de Nicole Neumann por el Día de la Madre: "Saludé a mi vieja, es suficiente"

"Fabián no me mandó nada de nada. Increíble, por el vínculo que tuvimos toda la vida, y por las hijas que compartimos. Parí, amamanté y crié a sus tres hijas. Pero yo ya no espero nada", dijo Nicole Neumann (38) dos días después del Día de la Madre en Por si las Moscas, revelando con dolor que su exmarido, Fabián Cubero (40), no le envió ni un saludo. En once años de amor, la modelo y el futbolista de Vélez se convirtieron en los padres de Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5).

Invitado a la avant premiere de Crímenes imposibles junto a Mica Viciconte (30), Cubero fue consultado por el reclamo público de su ex. Él confirmó que no la saludó en la especial fecha, pero negó que ella le haya enviado regalos en el Día del Padre.

"Yo saludé a mi vieja, como corresponde. Mis hijas saludaron a su madre y ya está, es suficiente". G-plus

"¿Cómo tomaste el reclamo de la mamá de tus hijas, por el Día de la Madre?", le consultó el notero de Intrusos. Serio, el deportista contestó: "Ya hablamos ese tema. Yo saludé a mi vieja, como corresponde. Mis hijas saludaron a su madre y ya está, es suficiente".

Siguiendo su relato, el cronista acotó: "¿Ella te reclamó un regalo o un saludo de parte tuya?". Bajo la mirada atenta de Viciconte y sin ánimo de explayarse, detalló: "No importa. Yo para el Día del Padre recibí unos dibujitos muy lindos de parte de mis hijas, un abrazo y un beso. Imaginate yo, padre baboso, con eso soy feliz". Sin embargo, Mica le puso pimienta a la nota: "¿Qué diferencia hay entre el Día del Padre y el Día de la Madre? Ninguna. Bueno".

"Ella no me mandó regalos el Día del Padre, y no hace falta tampoco... Recibí unos dibujitos muy lindos de parte de mis hijas, un abrazo y un beso". G-plus

Recordando que Nicole dijo públicamente que ella le mandó por mensaje a Fabián un "feliz día" y regalos en nombre de su hijas, el notero le preguntó si era real esa situación. Y Poroto concluyó: "No, y no hace falta tampoco. Cada uno es como es, cada uno la lleva como puede. Yo estoy tranquilo, fortaleciendo cada día más nuestra pareja (con Mica), muy feliz de estar con mis hijas los días que me tocan y dedicándome a mi trabajo. Pero después pasa esto, que vienen ustedes a preguntarme cosas que se dicen del otro lado y esa parte me gustaría que no suceda. Pero no depende de mí".