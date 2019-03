A un año y medio de comenzar la relación, Mica Viciconte (29) y Fabián Cubero (40) viven a pleno su noviazgo. Y mientras disfrutan su día a día, la pareja ya piensa en avanzar un escalón más en su historia de amor.

Así lo reflejó el futbolista en una nota que brindó para El Espectador, el ciclo radial que conduce Ángel de Brito por CNN Radio Argentina: "Con Mica estamos más cerca de un bebé que del casamiento", lanzó.

Cubero: "Con Mica estamos más cerca de un bebé que del casamiento". G-plus

Luego, Cubero dejó en claro que su novia es muy cariñosa en la intimidad y dio detalles de cómo es su vínculo: "Aprovechamos para pasarla bien. Me tocó conocerla en un lindo momento de mi vida, después de mi duelo por la separación, y estaba muy bien para encarar la relación".

Por ptro lado, indagado por cómo se lleva con Nicole Neumann (30), con quien tiene a sus hijas Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4), el entrevistado se sinceró: "Los martes y miércoles son los días que me toca estar con mis hijas y me entero que están volviendo de viaje el jueves por medio de una de ellas".

"Como previamente a esto no hubo nada charlado, lo derivé al abogado porque no es la primera vez que me pasa y para poner un orden a estas cosas que pasan y que no son normales", cerró el deportista, sin tapujos.