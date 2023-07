Fabián Cubero le hizo un contundente nuevo reclamo a Nicole Neumann por sus hijas: "Siempre pasan cosas"

Fabián Cubero contó en diálogo con Intrusos el motivo de la nueva pelea con Nicole Neumann por sus hijas menores, Allegra y Sienna, en medio de las vacaciones de invierno.

“No pudo llevarse a las hijas más chicas de vacaciones, las va a tener menos días y eso generó una nueva pelea porque no cumplió lo que tenían firmado”, explicó Marcela Tauro.

Entonces, la panelista contextualizó: “Tenían un viaje programado a Jujuy y como ella venía un día después no se pusieron de acuerdo y entonces terminaron viajando Mica, Luca, Indiana y Cubero. Las más chicas no pudieron ir”.

“¿Pueden llegar a tener un acuerdo, a la paz?”, le preguntaron a Fabián desde le programa de América, quien respondió: “Hoy en día está complicado pero bueno, seguiremos intentando”.

“Siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones, después aparece otra cosa, entonces es difícil”, agregó la pareja de Mica Viciconte, indignado con la madre de sus hijas.

“¿Y ahora cómo van a hacer en las vacaciones, cambiaste las fechas?”, insistió el cronista y Cubero sentenció: “Tendré a las nenas un poco menos del tiempo que me corresponde, pero tampoco me voy a hacer mucho drama. Yo me acomodé”.

FABIÁN CUBERO REVELÓ SI COORDINARON CON NICOLE NEUMANN LAS FECHAS POR EL CASAMIENTO

Fabián Cubero revelo a Intrusos si coordinaron o no con Nicole Neumann las fechas para que sus hijas estén presentes en el casamiento con Manu Urcera.

“Lo de las fechas para que las nenas estén con ella el día del casamiento, ¿lo hablan con mucho tiempo?”, le consultaron desde América.

A lo que el deportista contestó: “Se tendría que hablar, pero hay cosas que no se terminan hablando por esto de las vacaciones”.