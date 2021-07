Explosivos retweets de Ángel de Brito contra Jorge Rial y su pasado profesional, tras tildar a LAM como "picadora de carne"

"Impresionante el sincericidio de Karina la Princesita en estos momentos en LAM. Hay que escucharla. A veces, la máquina de picar carne, se encuentra con alguien que se abre y muestra sus debilidades. Mis respetos", disparó Jorge Rial en Twitter, al ver el llanto de la cantante, angustiada por los juicios que le iniciaron exmúsicos años atrás, y por los que está perdiendo mucho dinero, sin contar con la compasión ni comprensión de Ángel de Brito, periodista con quien se cruzó duro en La Academia y aprovechó su paso por LAM para pedirle disculpas por su visceral reacción.

Atento a la reacción de Rial en la red social, De Brito no se quedó callado y lo cruzó durísimo: "No tiene vergüenza el choca Fititos", escribió Ángel, haciendo alusión al último fracaso televisivo de Jorge, TV Nostra. Y agregó: "Busca que me ataquen los fans de Karina. Nunca vi nadie tan cara rota", "Él se cagó en sus compañeros y habla de empatía".

Sin embargo, Ángel de Brito no se quedó ahí. El conductor de LAM retuiteó en su red social explosivos tweets de usuarios que le tiraron por la cabeza a Rial su archivo personal, en el que su labor profesional afectó la vida de otras figuras del medio.

"¡Escupí el agua! Jajaja. Rial es un cara rota, recuerdo cómo la pisaban a Karina en sus peores momentos en su programa, busquemos tape y publiquemos", "Habla el mismo que le dijo a karina ‘estás muy sensible’ cuando le reprochó cosas en la cara en Intrusos", "Beatriz Salomón, Marianela Mirra, Marcelo Corazza y la lista larga qué tenés, ¡qué cara rota sos! Andá a aprender a manejar, a ver si chochás de nuevo. Es mejor llamar al silencio cuando estás tan sucio", "La máquina de picar carne que no falla y tiene garantía de por vida es @rialjorge. Ahora comienza la etapa que le importan las personas, jajaja. El rating lo rajó como a una rata", "Es evidente que (Karina) necesita ayuda de un profesional y @AngeldebritoOk no le dijo otra cosa más que la verdad, no lo que ella quería escuchar. La vida está llena de gente que te endulza los oídos y después te critica por la espalda. Cuando dicen las cosas como son, ¿no hay empatía? Bien por Ángel", decían algunos de los mensajes a los que De Brito hizo RT.

"Jajaja, justo vos que respetaste y escuchaste siempre a todos. Marcelo Corazza también te agradece. Por nombrar a uno. Increíble cómo a los mentirosos siempre los sorprende la sinceridad y lo que te encanta @rialjorge es ver la paja en el ojo ajeno. Hay tanto para mirar para adentro" y "Lástima que que cuando le tocó a Beatriz Salomón no lo entendió. Bueno, ya se murió, pero todos nos acordamos y él también", fueron tan solo algunos de los picantísimos retweets de Ángel de Brito con los que se defendió del dardo de Jorge Rial, quien calificó como "picadora de carne" a LAM.