Explosivos comentarios de Graciela Alfano contra Yanina Latorre: "Mientras yo laburaba ella llevaba el bolsito"

Graciela Alfano habló sin filtro de Yanina Latorre luego de que en Intrusos recordaran uno de sus famosos bloopers como panelista de Los Ángeles de la Mañana en el que confundió a Juana Viale con Juana Repetto. Tras ver el intercambio con la angelita en aquel entonces, la exvedette disparó munición pesada contra la panelista de la emisión de eltrece y la llamó “cotorra”.

“Todo estaba armado, y además no me digas que no, pero parecía Juanita Repetto. Yo dije que era ella y la otra señora cayó porque me dijo que yo no sabía quién era. Pero yo con gente tan culta no hablo”, dijo picante Alfano y cuando le consultaron si se refería a Yanina Latorre al decir ‘la señora’ asintió y respondió: “La cotorra”

"A la señora de Diego Latorre, en todo caso, mientras yo laburaba como me viste laburar, ella llevaba el bolsito. Osea, ella es Arruza y yo soy Alfano. Ubicate en la palmera y después seguimos". G-plus

Más sobre este tema Picantísimas declaraciones de Graciela Alfano contra Yanina Latorre: "Cuando trabajé con ella me pareció una persona espantosa"

En la emisión de América, Alfano comparó su carrera artística con la de Yanina. “Además se llama Arruza. A la señora de Diego Latorre, en todo caso, mientras yo laburaba como me viste laburar, ella llevaba el bolsito. Osea, ella es Arruza y yo soy Alfano. Ubicate en la palmera y después seguimos”, finalizó filosa Graciela.