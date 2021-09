Explosivo posteo de la exesposa de Eduardo Fort tras el descargo de Rocío Marengo en La Academia: "Cada payaso en su circo"

La expareja de Eduardo Fort se manifestó tras el fuerte descargo de Rocío Marengo en contra del empresario en La Academia. A través de sus redes sociales, Karina Antoniali compartió una frase picantísima después de la catarsis de la modelo en ShowMatch.

“El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono. Cada payaso en su circo”, decía el mensaje que publicó la mamá de Macarena, Prieto y Angelina, los hijos que tuvo con Eduardo, y que luego fue compartido por Pampito en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el hermano de Ricardo Fort habló tras el escándalo con Pía Shaw para Los Ángeles de la Mañana. “El amor para mí, en mi pareja, no se mide por ir a un programa de televisión. ¿Cómo voy a estar con alguien a quien no sé qué le pasaba porque no teníamos diálogo?”, sentenció.