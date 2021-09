Explosivo cruce de Yanina Latorre con Cinthia Fernández por su candidatura política: "Ser candidata no es estar en el Bailando, es algo serio"

El comienzo de LAM comenzó con un explosivo cruce entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre, luego de que la candidata de diputada se manifestara conforme con los votos que recibió en las PASO, pese a que no fueron suficientes para pasar de ronda, y su colega la chicaneó.

Lejos de permitirle las ironías a Yanina, quien mientras Cinthia hablaba de la reciente elección hacía ruidos al tomar mate, Fernández la miró seria e intentó pararle en carro a Latorre sin éxito, porque la “angelita” recogió el guante y fue por más.

El picantísimo cruce de las panelistas en LAM

Cinthia Fernández: -Estoy muy contenta. Para mí fue muy buena elección.

Yanina Latorre: -Mmmm...

Cinthia: -¿No sé qué haces ‘mmm’?

Yanina: -Tomé mate. Hago ruido, no lo hice por vos...

Cinthia: -No, hiciste ‘mmm’.

Yanina: -Ay, no te vengas. Una elección y ser candidata no es Bailando por un Sueño, es algo serio.

Cinthia: -Disculpame que te moleste, pero para mí fue un logro. Ya me vengo aguantando un montón de cosas y no tengo ganas de aguantarlas.

Yanina: -No me molesta, pero cuando uno elige un camino político, tiene que bancarse la crítica y no estar contestando así, como una maleducada.

Cinthia: -Sí, pero las forreadas no tengo ganas de aguantármelas. Soy libre de opinar, como vos sos libre de opinar.

Yanina: -Andá a buscar boletas a los colegios.

Cinthia Fernández, la panelista de Los Ángeles de la Mañana que se postuló a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires por Unite (Vocación Social), no logró pasar de la primera vuelta. Cinthia obtuvo unos 86.891 votos que no alcanzaron para que superara el 1,5 por ciento de los sufragios (1,10 por ciento) necesarios para las elecciones generales de noviembre. De todas maneras, Fernández logró obtener más votos que otros referentes de gran trayectoria como Manuela Castañeira o Jorge Altamira.