Explosivas declaraciones de la ex del novio de Nicole Neumann: "Nosotros nos vemos de vez en cuando"

Este miércoles en Intrusos revelaron que la flamante relación de Nicole Neumann y José Manuel Urcera tiene como tercera en discordia a la ex de él que los encaró en la vía pública y tuvo un cruce de palabras con el piloto delante de la modelo. Este jueves, Marcela Baños dio más detalles sobre este conflicto cuando Mica Álvarez Cuesta le envió un mensaje en el que le explicó que el joven y ella se frecuentan cuando él decide desbloquearla de su celular.

En el ciclo de América, Baños afirmó que la joven, que mantuvo una relación de seis años con Urcera, encaró a la pareja en un mercado al aire libro de Neuquén y los insultó, pero Álvarez le envió un mensaje en la edición nocturna de Intrusos para corregirla. “A mí me dijeron que ella la cagó a puteadas, entonces yo pensé que no daba decir eso y por eso dije ‘insulto’. Ella me dijo que no insultó a nadie, entonces le pedí disculpas”, explicó Baños antes de dar más detalles sobre la joven.

“La verdad es que me dijo un montón de cosas, entre ellas que José Urcera la bloquea y desbloquea cuando la ve o cuando anda con Nicole”, reveló Marcela Baños. “Ella me dice ‘Nosotros nos vemos de vez en cuando’, hasta este fin de semana. Si el la bloquea y desbloquea, hay una comunicación evidentemente. Hay que ver qué le dice él a ella. (…) Yo le pregunté qué dijo Nicole Neumann cuando los encaró y me dijo ‘Nicole se reía’, concluyó la panelista.