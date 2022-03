Explosiva versión sobre la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro: "Él estaría iniciando algo con una periodista"

A la fuerte versión de que Jorge Rial y Romina Pereiro están separados, esta tarde Pampito sumó un tremendo rumor respecto al flamante conductor de Sobredosis de TV.

"Me cuentan que él estaría iniciando algo con una periodista, que no voy a decir el nombre", aseguró el panelista de Momento D.

"Es una periodista que es muy cercana al lugar donde él va a trabajar. (…) El sábado arranca un programa nuevo en C5N y por ahí tiene que ver…", agregó.

"¿Trabaja en C5N el nuevo amor de Rial?", indagó Cinthia Fernández.

A lo que entre risas Pampito replicó: "Lo dijiste vos, Cinthia, no yo. Lo que sí digo es que Romina hacía mucho tiempo venía persiguiendo personas preguntándoles '¿vos estás con Jorge?'".

EL MAL MOMENTO PERSONAL DE JORGE RIAL, EN MEDIO DE RUMORES DE DIVORCIO DE ROMINA PEREIRO

Por otra parte, Pampito se refirió al presente de Jorge Rial en medio de los rumores de inminente divorcio de Romina Pereiro, y a días de debutar en C5N.

"Él no la está pasando bien. Mañana (jueves) no va a ir a su programa de radio (Argenzuela en AM 710) porque está disfónico".

Sin filtros, Pampito resumió el estado de Jorge Rial: "Me dijeron que 'está lleno de quilombos'".