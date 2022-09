Explosiva teoría de Marcela Tauro sobre Benjamín Vicuña y China Suárez: "Para mí él sigue enamorado de ella"

La fuerte frase que tuvo Benjamín Vicuña sobre el posteo que la China Suárez le dedicó a Rusherking dio que hablar en Intrusos. Marcela Tauro fue más allá y lanzó una contundente opinión sobre el actor y el vínculo que tiene con la madre de sus dos hijos más chicos.

“La China es otra. No es la misma que salió con Vicuña. No es la misma que salió con Cabré, es otra mujer y a ella la enamoró eso y no está mal”, señaló la periodista en Intrusos, defendiendo a la actriz en su nueva etapa con el trapero, después de que él había dicho de su ex "si lo quiere ventilar en las redes, es su estilo y su forma”.

En ese momento, lanzó una rotunda opinión sobre el galán y el final de su relación con la actriz. “Mi teoría es que Vicuña sigue enamorado de ella”, aseveró. “Vicuña sigue enamorado de la China”, repitió, segurísima ante el picantísimo comentario sobre el actor.

"Mi teoría es que Vicuña sigue enamorado de ella". G-plus

MARCELA TAURO DEFENDIÓ A LA CHINA SUÁREZ TRAS SU POSTEO PARA RUSHERKING Y LA MOLESTIA DE BENJAMÍN VICUÑA

La mesa del ciclo de Flor de la Ve se dividió y Pablo Layus cuestionó la actitud de la China al dedicarle un mensaje a quien es su novio. “¿Qué necesidad tiene?”, aseveró, pero Tauro no estuvo de acuerdo.

Más sobre este tema Filoso comentario de Benjamín Vicuña sobre el posteo de China Suárez a Rusherking: "Si lo quiere ventilar, es su estilo"

“Por ahí se lo está dedicando a Vicuña. ¿Por qué no puede dedicárselo si quiere?”, lanzó, súper filosa sobre las palabras de Eugenia y el enojo del ex de Pampita.

Más sobre este tema Fuerte reacción de Rusherking ante la tremenda declaración de amor de China Suárez: "Me hiciste llorar"