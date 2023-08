Explosiva teoría de Analía Franchín sobre Tini Stoessel y su ruptura con Rodrigo De Paul: "Un dolor de huevos"

La noticia de la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul llevó a las especulaciones sobre cuáles son los motivos verdaderos de su separación, los que no están en el comunicado que envió la expareja. Analía Franchín lanzó una fuerte opinión que pone el acento en la paternidad del futbolista de los hijos que tuvo con Camila Homs.

“Cuando nosotros hablamos acá de los de ataques de pánico de Tini, que la vimos llorando en el escenario, yo que soy bastante enroscadita y dije ‘esta chica está teniendo esto y además una sensación que no se anima a contarla o contársela a él’”, empezó diciendo, en A la Barbarossa.

“Voy a decir que alguno lo va a enojar, pero es absolutamente real. Cuando hay una persona que comienza una relación de pareja con otra que tiene hijos, es sumamente difícil. Ellos se ven pocos días, porque tiene que coincidir sus agendas. A mí ese verso de que ‘tenemos la agenda muy cargada’, no. No, chicos. Todo chamullo. Si vos querés, seguís y además son dos personas que tienen recursos para irse a ver un fin de semana”, se despachó.

ANALÍA FRANCHÍN, POLÉMICA SOBRE LA SEPARACIÓN DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Sin embargo, la panelista puso el acento en los hijos del jugador, Francesca (5) y Bautista (2). “No creo lo de las agendas, pero sí creo que capaz los días que ella tiene libre coincide con los días en los que él está con sus hijos. Y por más buena onda que tengas con los chicos, lo voy a decir yo que ensamblé una familia, que vengo con gestión anterior de mi marido y los amo, y han vivido conmigo toda la vida, y que yo no tenía hijos, ¡es un dolor de huevos!”, lanzó.

“Vos querés estar sola con el tipo. Encima están a pleno, vos estás conociéndolo y encima Rodrigo tiene una peor situación porque sus nenes son muy chiquitos. El bebito va a venir a la cama, hay que levantarse a la noche, las vacaciones nos van a tocar con ellos. ¡Que plomo tener con el balde y la palita a la playa!”, teorizó, polémica.

“Es muy joven. No significa que no quiera a sus hijos, pero son como los hijos de tus amigos. Un ratito está bien, pero después no tengo ganas de fumármelos cuando tienen fiebre y hacerles un baño de vapor. Es muy difícil. Para mí esa fue la real situación de por qué se separaron”, cerró, picantísima.