Explosiva revelación de Morla sobre el enojo de Maradona con Dalma: "Estaba indignado porque le puso a su hija Roma y él es Nápoles"

Este lunes, Jorge Rial presentó en TV Nostra su promocionada entrevista a Matías Morla, a más de cuatro meses de la muerte de Diego Maradona. El letrado se defendió de las acusaciones mediáticas que Dalma y Gianinna lanzaron contra él todo este tiempo y reveló que el Diez estaba indignado con la mayor de ellas por el nombre que le puso a su hija y su connotación futbolera.

En un tramo de la entrevista, Morla explicó que la marcha del 10 de marzo, que Dalma y Gianinna apoyaron desde las redes sociales “fue un escrache para quedarse con la marca Maradona de la empresa Satvica, que es mía”. “La puse a mi nombre por orden de Diego, que pagó las inscripciones. Cuando vos inscribís una marca hay un plazo para que alguien se oponga. Nadie lo hizo porque la marca era de Maradona y lo sabían”, se justificó.

“Hay algo raro acá y te lo tengo que preguntar: ¿por qué te elige a vos para explotar su marca y su imagen que generaban tanta guita y no a su familia?”, dijo Rial. “¿Pero no viste por qué Diego le revocó el testamento a las hijas? ¿No viste por qué Diego no fue al casamiento de Dalma? ¿No viste por qué Diego estaba indignado de que la hija de Dalma se llame Roma? ¿Diego qué es? ¡Nápoles, lo contario a Roma! Me quieren hacer cargo a mí de los problemas internos que tienen, pero esas son charlas privadas que tuvieron ellas con él”, fue la particular explicación de Morla.

“¡Me estás jodiendo! ¿Me estás diciendo que Diego estaba enojado porque le pusieron Roma a la hija de Dalma?”, insistió el conductor. “¡Indignado!”, reiteró Morla, muy seguro del sentir de Maradona.