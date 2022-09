Explosiva reacción de Flor Peña cuando Benjamín Vicuña dijo que no tiene Tinder: "Lo único que te falta"

A menos de un mes de su separación de Eli Sulichin, Benjamín Vicuña visitó a Florencia Peña en LPA y recibió una picante chicana de la conductora, luego de que el actor contara que no tiene instalado en su celular Tinder, una aplicación para conocer personas y tener citas.

El contexto del pícaro ida y vuelta entre Benjamín y Florencia se los dio Diego Ramos, encargado de hacerle un picante cuestionario rápido a Vicuña.

PÍCARA REACCIÓN DE FLOR PEÑA CUANDO VICUÑA DIJO QUE NO TIENE TINDER

Diego Ramos: -¿Conocerías a alguien por Tinder? No te hace falta a vos, picarón. Pero ¿conocerías a alguien por Tinder?

Benjamín Vicuña: -Sabés que no tengo esa aplicación.

Flor Peña: -¡Cómo la vas a tener, Benjamín! Lo único que falta es que Benjamín tenga Tinder.

Vicuña: (se cubre la cara con el saco)

Peña: -Sí, tapate con el saco.

Vicuña: -No tengo, no tengo.

Peña: -Lo echan, porque van a creer que no es, como le pasó a Anamá Ferreira

Ramos: -A mí también me pasó. Yo tenía Grindr y no me creían. Grindr es solo para homosexuales y Tinder es para todo el mundo.

Peña: -¡Qué picardía, Diego!

Ramos: -¡Qué desperdicio!

Vicuña: -¡Qué desperdicio!

Ramos: -Igual, te recibimos cuando vos quieras.