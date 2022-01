Explosiva información de Estefi Berardi sobre Cinthia Fernández y Pasti: "Tengo un audio reconociendo la infidelidad"

Pasaron cuatro años desde que Cinthia Fernández (33) y Matías Defederico (32) decidieron separarse, para dar inicio a uno de los divorcios más escandalosos de la farándula. Y a dos semanas de que el padre de las mellizas Bella y Charis (7) y Francesca (6) acusara a su exesposa diciendo "nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero Pasti (Franco Friguglietti, 26)", Estefanía Berardi abonó la versión.

"Tengo un audio en donde Cinthia reconoce la infidelidad", sorprendió la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Y si bien Pampito expuso la versión de Fernández respecto de que el chat existió, pero que era una puesta en escena ya que luego dejó el celular desbloqueado en la mesita de luz "para que Matías encuentre ese chat", la periodista insistió en su información.

LA CHICANA DE CARMEN BARBIERI A ESTEFI BERARDI

Intrigada por el asunto, Carmen Barbieri chicaneó a Estefi Berardi con que "me vas a tener que mostrar el audio".

Ahí, Berardi se atajó: "Yo no lo voy a mostrar públicamente, pero ya se lo mostré a Pampito. Yo tengo un audio en donde Cinthia dice todo lo contrario a lo que te dijo a vos. No lo voy a poner porque no tengo nada contra Cinthia, ni quiero tomar partido".

Indignada, Barbieri chicaneó a su compañera: "Está mal lo que estás haciendo, porque estás dejando a la gente afuera. ¿Para qué lo dijiste entonces? No se dice tengo algo y después no se muestra. Yo no te creo".