La explicación de Tomás Holder tras sus dichos sobre la gente que viaja en colectivo: "Me marea el movimiento"

Tomás Holder explicó en diálogo con Intrusos sus dichos durante su estadía en la casa de Gran Hermano sobre la gente que viaja en colectivo.

“Yo no viajo en colectivo porque no me gusta”, había dicho el influencer de Rosario en el reality show, lo que dio que hablar y generó una ola de críticas.

Y sobre la posibilidad de salir con alguien que sí se maneje en ese transporte público expresó: “Sigue siendo linda pero con la diferencia de que no tiene plata”.

"Yo no tomo colectivo porque me mareo, me marea el movimiento, no me gusta". G-plus

Tras quedar eliminado del programa de Telefé, aclaró: “Yo no tomo colectivo porque me mareo y también en los de larga distancia, me marea el movimiento, no me gusta”.

Más sobre este tema Los polémicos videos de Tomás Holder con su mamá que se hicieron virales

EL MENSAJE DE TOMÁS HOLDER TRAS QUEDAR ELIMINADO DE GRAN HERMANO

Tomás Holder publicó un contundente mensaje en las historias de su cuenta oficial de Instagram tras quedar eliminado de Gran Hermano 2022.

“Gracias a todos lo que siempre apoyan, cumplimos el sueño de llegar todos juntos a Gran Hermano”, escribió el influencer en las historias de sus redes sociales.

“Fue un juego muy divertido en el cual pudimos ver mucho sobre mi personaje y un poco sobre mi personalidad. Muchas cosas quedaron por demostrar”, sentenció.