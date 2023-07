El exorbitante valor de la suite donde Fátima Flórez habría pasado la noche con su ex Norberto Marcos

Fátima Florez confirmó que volvió a trabajar con su ex, Norberto Marcos, a cuatro meses de haberse separado. Y aunque aclaró que la reconciliación es únicamente comercial, los rumores de reconciliación se pusieron a la orden del día.

En este contexto, el periodista uruguayo Martín Lema charló con Juan Etchegoten en Mitre Live y reveló que la artista habría pasado la noche con su ex en el lujoso hotel Radisson Victoria Plaza de Montevideo.

"El número de habitación que a mí me daban era 2060, allí se habría generado este encuentro íntimo en las últimas horas, ellos pensaron que nadie se iba a enterar pero les fallaron las estrategias, me contaron desde adentro del hotel que el retorno como pareja se dio pero esto último a mi Fátima me lo desmiente", expresó Juan, contundente.

¿CUÁNTO SALE LA HABITACIÓN EN LA QUE FÁTIMA HABRÍA PASADO LA NOCHE CON SU EX?

Acto seguido, Etchegoyen compartió la foto de la puerta de la suite donde Florez y Marcos habrían pasado la noche.

"Me contaron que la gente los vio muy juntos, esa puerta que estás viendo es la puerta de la habitación de Fátima Flórez... La noche acá sale 120 dólares y es una suite lujosa, realmente muy linda...".

"Me contaron que la gente los vio muy juntos, esa puerta que estás viendo es la puerta de la habitación de Fátima Flórez... La noche acá sale 120 dólares y es una suite lujosa, realmente muy linda...". G-plus

"Tiene una bañera amplia y todas las comodidades, además de una vista de la ciudad vieja de Montevideo inigualable", cerró el periodista uruguayo, afirmando que la expareja habría tenido un encuentro íntimo en esa suite.