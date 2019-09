El exabrupto de Sol Pérez en vivo, durante su pelea con Paz Cornú por el "accidente hot" con su vestido en los Martín Fierro de Cable

Sol Pérez y Paz Cornú protagonizaron un durísimo cruce en vivo en Intrusos, luego de que la diseñadora criticara el look de la modelo en los Martín Fierro de Cable 2019, que le valió un "accidente hot". Indignada, la panelista de Involucrados trató de "tarada" a la empresaria y justificó sus dichos.

“’Significa que tiene alguna tara. Que está loco y ha perdido el juicio o se comporta como tal’. Te leo la definición para que veas qué significa tarada y que no me arrepiento de decírtelo”, lanzó Pérez, sin vueltas.

Cornú: "No sé si te pusiste mal la bombacha a propósito, porque te ponés un tajo hasta la cintura, te corren el vestido y no se sabe qué se ve". G-plus

Tratando de bajar los decibeles, Cornú contestó: “Creo que tenemos que bajar la agresión. Me llamaron para hablar de tu look y lo hice de la manera más sutil. Te lo dije por chat, ‘enojate con la persona que te corre el vestido’, que me pareció terrible. No sé si te pusiste mal la bombacha a propósito, porque te ponés un tajo hasta la cintura, te corren el vestido y no se sabe qué se ve”.

“Si te molestó que no te hice el vestido, porque me lo pediste… Yo lo que más quiero es que la mujer se luzca. Me apasiona la mujer y la estética femenina. No tengo nada personal con vos, me parece que no es manera de tratarnos. ¡Te ponés un tajo hasta la cintura, te corren y se te ve la bombacha! ¿Qué quéres que te diga?”, agregó Paz.

Pérez: "Vos no tenés que analizar lo que se vio, sino al tipo que me corrió el vestido. ¡No es que dije ‘miren qué linda que la tengo que me hice la depilación definitiva’!”. G-plus

Furiosa, Sol le salió al cruce. “¡Que hables de quien corrió el vestido, no que analices mi bombacha! Eso no es respetar a la mujer. Por más que se me haya visto la conch… vos no tenés que analizar lo que se vio, sino al tipo que me corrió el vestido, si sos tan sorora con las mujeres… ¡Estamos todos locos! ¡Me lo corrieron el vestido, flaca! ¿Qué es lo que no entendés?”, explotó, con exabrupto incluido.

“¡No es que dije ‘miren qué linda que la tengo que me hice la depilación definitiva’, tonta!”, cerró Pérez, completamente fuera de sí y levantándose de la silla, al tiempo que hacía el gesto de levantarse la pollera.