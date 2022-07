El exabrupto de Lali Espósito al tener que elegir entre dos participantes en La Voz Argentina

Lali Espósito se conmovió en La Voz Argentina tras elegir a un participante que estuvo en la edición del 2021 pero que por contagiarse de Coronavirus tuvo que abandonar el programa.

“Me encantó, Hugo tenes una voz muy especial y Luis una dulzura muy especial, a ambos me los imagino en el futuro de mi equipo, me hincha las pel… tomar esta decisión”, dijo la actriz al tener que elegir entre Hugo y Luis.

Luego continuó y dio a conocer su decisión: “¡Qué difícil che, qué difícil, estoy jodida en esta! Quien sigue en La Voz Argentina dentro del team Lali es Hugo. Lo hiciste divino”.

“Muchas gracias, ha sido largo el camino”, dijo el participante de la emisión de Telefé y luego de que la cantante le diera un abrazo, ésta expresó: “Lo sé, lo sé”.

LA EMOCIÓN DE LALI ESPÓSITO CON UN PARTICIPANTE QUE DESPIDIÓ A SU COMPAÑERO ELIMINADO

Lali Espósito se mostró emocionada y al borde de las lágrimas al escuchar a Hugo, el participante que continúa en La Voz Argentina, despedir a su compañero eliminado en las batallas.

“Estoy con sentimiento encontrados porque pegamos mucha onda con Luis y lo hicimos con el corazón, le deseo todo el éxito, te quiero mucho. ¿Se puede dar un abrazo?”, preguntó Hugo.

En medio de este momento especial entre dos compañeros, a la actriz se la pudo ver conmovida con las palabras del participante a quien luego despidió con un abrazo.