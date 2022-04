El ex novio de Lizy Tagliani cruzó fuerte a Cinthia Fernández: "Vos también tuviste relaciones complicadas"

Este martes, Leo Alturria brindó un móvil en vivo para Momento D mientras cumplía con su trabajo de encargado de edificio en el que habló sobre su fallida relación con Lizy Tagliani, y Cinthia Fernández lo cruzó al aire con dureza.

“No creo que volvamos como novios pero ella está aclarando que quiere volver a mantener una relación de amistad”, dijo Leo, aludiendo a que se considera a sí mismo como soltero, según comentó desde el inicio de la nota.

“Por qué no tomas un perfil bajo vos y tu novia, amigovia, lo que sea, para no lastimar a Lizy”, le reprochó Cinthia a Leo, que le recordó que fueron a buscarlo a su lugar de trabajo. “Ay, conmigo no querés hablar, porque hablas en todos lados, no te cuesta nada dar una nota”, contraatacó ella.

EL DURO CRUCE DE CINTHIA FERNÁNDEZ Y LEO ALTURRIA

“El perfil bajo lo tuve siempre. Si me ven con Lizy ahora, después de cortar la relación fue porque nos estamos acompañando mutuamente”, se defendió Leo, mientras Cinthia exageraba una carcajada irónica.

“Me rio sola, perdón. ¿Y por qué publicás en Instagram donde te ve todo el mundo, haciéndola quedar mal, como que te metió los cuernos?”, preguntó Cinthia. “No, haciéndola quedar mal jamás. Yo estoy soltero, puedo hacer lo que quiera”, agregó.

“Me parece que estás buscando por otro lado. Vos también tuviste relaciones complicadas y nadie te dice nada”, contraatacó Alturria. “Sí, y me hago cargo de todo. Yo te estoy pidiendo explicaciones sobre por qué denigraste a una persona que te quiere un montón”, se la devolvió Cinthia.

“Ya que vos hablas de mí yo también hablo de vos”, dijo Leo. “No tengo problemas que hables de mí. El que tiene problemas con que te digan las cosas que no te gustan sos vos”, cerró Cinthia.