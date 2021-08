La ex de Martín Salwe le dio el visto bueno a su relación con Jujuy Jiménez en La Academia: "Me gusta esa pareja"

El locutor de La Academia de ShowMatch Martín Salwe se encuentra envuelto en los rumores de romance con Sofía “Jujuy” Jiménez, a raíz de los mensajes que se envían con la modelo desde que ella se separó del polista Bautista Bello. Este miércoles, el joven tuvo otra alegría cuando su ex, Flor Díaz, le dio el visto bueno a esta nueva relación.

Todo comenzó cuando Marcelo le preguntó a Flor, bailarina de Pachu Peña, cómo va su relación con Jony Lazarte y ella aclaró que “tiene la mejor” y que “son solo amigos”. “¿Y reconciliación con Salwe? Vio que Salwe le está tirando a Jujuy”, insistió Tinelli.

“Me encanta esa pareja igual eh. Me gusta, me gusta”, aseguró Flor Díaz. “¿Le gusta la pareja de Martín Salwe con Sofía Jujuy. Ah, ¿usted es de las ex que aprueban las nuevas parejas de su ex?”, retrucó Marcelo Tinelli y ella le confirmó que “banca” ese posible romance.