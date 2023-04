Una ex alumna de Jey Mammon rompió el silencio sobre su despido como catequista: "Sé cosas"

Mientras Jey Mammon permanece en Madrid, su situación legal sigue siendo tema de conversación en los medios de comunicación argentinos y en las redes sociales, donde ahora una ex alumna reveló la causa por la cual dejó de ser catequista.

Juan Martín Rago, el verdadero nombre del exconductor de La peña de Morfi, se desempeñó enseñando a los aspirantes a tomar su primera comunión muchos años antes de que Lucas Benvenuto apareciera en su vida.

“En catequesis jugábamos y creo que por eso me echaron de todos los colegios”, contó en una ocasión Jey en LAM, en un fragmento que repitieron en el ciclo de América en los últimos días y que motivó a Joaquina Robles, una de sus exalumnas, a hablar del actor en esa faceta.

SE VIRALIZÓ EL VIDEO DE LA EXALUMNA DE CATEQUESIS DE JEY MAMMON

Joaquina subió a TikTok un video titulado “Yo fui alumna de Jey Mammón”, con un epígrafe que asegura: “Sé cosas, pero nada certero, entonces no las puedo decir aún. Pero pienso seguir investigando”.

“Voy a hablar de un tema extremadamente delicado, quiero tratar de medir mis palabras. Yo fui alumna de Jey Mammón en el colegio, él era mi profesor de catequesis, hace aproximadamente 17 años, o sea yo estaba en Quinto, Sexto o Séptimo grado. Hace un tiempo Jey fue al estudio de LAM, nombró al colegio y contó que lo habían echado, esto es real”, aseguró.

El humorista reveló en LAM que entre sus alumnos “había un chico que los padres supuestamente le pegaban”, y que por involucrarse en el tema terminó siendo separado de su cargo, aunque lo que más le dolió fue que el nene “no le habló más”.

JOAQUINA, UNA EXALUMNA DE JEY MAMMON CONTÓ CÓMO FUE EL EPISODIO POR EL QUE ECHARON AL MÚSICO DE SU PUESTO DE CATEQUISTA

“Ahora, ¿por qué lo echaron? Yo no tengo la data certera, sé que pasó algo y hubo algo en el medio. Él cuenta una historia, que no sé si es real o no, pero sí sé que se comentaba esa historia. Él dice que lo echaron, pero no cuenta por qué lo echaron. Dijo que se había involucrado con una familia, o que se involucraba con las familias y que al colegio no le gustó nada”, explicó Joaquina en su video.

“Se armó todo un debate en que los profesores se tienen que involucrar con los alumnos. Yo estoy de acuerdo con eso hasta un punto, porque para eso está la psicopedagoga o el psicopedagogo que había en el colegio. Si Jey veía cosas o le contaban cosas, para eso estaban. No él. Justamente mi colegio se involucraba mucho emocionalmente con el alumno. Cuidaban mucho al alumno, a mí me cuidaron mucho”, agregó Robles.

“Esto pasó hace 17 años. Perdí contacto con un montón de gente, porque muchos no terminaron en ese colegio. En mi caso sí. Así que, si hay alguien que quiera decir algo, o no se anima, o le pasó algo, o sabe algo, sabe que puede contar conmigo”, cerró Joaquina, animando a exalumnos a dar su testimonio.