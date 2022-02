Evangelina Anderson reveló que de chica soñaba con ser policía: "Quería que esa fuera mi vocación"

Siempre muy cerquita de sus seguidores de Instagram, Evangelina Anderson comparte en sus redes sociales los momentos más lindos vividos en familia.

Sin embargo, esta vez se refirió a un aspecto de sí misma que sus fanáticos jamás se hubiesen imaginado.

Junto a una foto luciendo una boina negra contó que sus hijos le dijeron que parecía que se había disfrazado de policía y la modelo reveló que cuando era adolescente quería que esa fuera su profesión.

POR QUÉ EVANGELINA ANDERSON QUERÍA SER POLICÍA

"Mis hijos me dijeron que hoy me vestí de policía y me acordé que cuando terminé la secundaria quería que esa sea mi vocación... Finalmente, terminé siendo docente, luego modelo y bailarina. Actualmente botinera jubilada. ¿Me ven de poli?", expresó Eva, con humor, desde Alemania.

¡Otros tiempos!