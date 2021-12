Eva de Dominici, sobre las posibilidades de volver a ser madre después de las complicaciones en su primer embarazo: “Podría tener otro hijo”

En diálogo con el radial Agarrate Catalina, Eva de Dominici habló este fin de semana sobre las posibilidades de volver a ser madre después de las complicaciones que tuvo en su primer embarazo con Cairo Cruz.

“Por el mismo estudio no tengo que pasar, porque Eduardo (Cruz) no lo tiene. Hay mucha gente que se hace el estudio antes de ser padres, es algo que tenes en el ADN, son mutaciones genéticas que no son compatibles con la vida”, contó la actriz.

Fue allí cuando Eva aseguró y reflexionó: “Podría tener otro hijo, pero seguramente Cairo tenga estas mutaciones. Los estudios están avanzando mucho y la medicina es increíble. Pero por ahora no vamos a agrandar la familia”.

"Podría tener otro hijo, pero por ahora no vamos a agrandar la familia". G-plus

Cabe recordar que De Dominici reveló en Los Mammones porque los primeros meses de su embarazo fueron difíciles: “Yo era portadora de dos mutaciones genéticas, que estaban inactivas en mí, pero en mi bebé podían estar activas. Eran muy graves”.

Más sobre este tema Eva de Dominici explicó que tardó en confirmar su embarazo por un duro diagnóstico genético: "Fue difícil"

EVA DE DOMINICI, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE LOS PROBLEMAS EN SU PRIMER EMBARAZO

Eva de Dominici habló a fondo de los problemas que atravesó en los primeros meses de su embarazo en su vista a Los Mammones.

“No sabía si iba a poder continuar con el embarazo, si mi hijo iba a tener dos enfermedades muy graves o iba a tener poca chance de sobrevivir al parto”, aseguró.