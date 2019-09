Eva de Dominici habló de la polémica por su llamativo bronceado extremo: "Estoy dorada, pero la imagen original no es así"

Eva de Dominici (24) atraviesa un momento de plena felicidad junto a su pareja, el productor musical Eduardo Cruz (34). Luego de meses de rumores, la actriz confirmó su embarazo ¡de nueve meses! con una producción de fotos para la tapa de la revista Gente.

“Ser mamá fue la decisión más riesgosa de mi vida”, aseguró la joven en el título de la portada. “Desde Los Angeles, donde se abre camino en Hollywood, la actriz ganadora de un Martín Fierro presenta su panza de treinta y seis semanas y anuncia: ‘¡Mi primer hijo será varón!’. Revela por qué eligió transitar su embarazo ‘en silencio y lejos de todo’. La lucha diaria contra sus ‘nuevos miedos’. Su gran cambio de personalidad: ‘Ya no soy la misma’”, adelanta el semanario.

La feliz noticia tuvo una enorme repercusión mediática, al igual que la foto de Eva por su llamativo bronceado extremo. Las redes sociales se regaron de mensajes por el marcado color de piel de la actriz en la portada y Ciudad se comunicó con De Dominici.

-Antes que nada, ¡felicidades! Se está comentando mucho la tapa por el bronceado que tenés. ¿Es natural, ecológico o photoshop de la revista?

-La imagen original no es así. Estoy bronceada, ¡pero por un tema de impresión de la revista aumentaron el color y salió más saturada y contrastada!

"Estoy bronceada, ¡pero por un tema de impresión de la revista aumentaron el color y salió más saturada y contrastada!". G-plus

-¿Fue Photoshop entonces?

-No es Photoshop, calculo que son ajustes que hacen para la impresión y se les habrá ido la mano con el color negro. Es más dorada, en realidad. Igual estoy bronceada, por supuesto, es pleno verano acá.

-¿Te hiciste un bronceado ecológico o es natural?

-Nunca me bronceo naturalmente. Se llama A Bronz Tail el lugar donde me hago bronceado acá. No tomo sol.

"No es Photoshop, calculo que son ajustes que hacen para la impresión y se les habrá ido la mano con el color negro. Es más dorada, en realidad. Igual estoy bronceada, por supuesto, es pleno verano acá". G-plus

-Viste que, por lo general, a las embarazadas les dicen que tomen sol por la vitamina D.

-Sí, sí, tomo 15 minutos por día, pero quiero decir que con eso no me bronceo.

-Nos sorprendió mucho que estés de 9 meses. ¿Esperaste tanto para confirmarlo por algo en particular?

-No puedo hablar más, tengo una nota pactada y estoy de camino al doctor.

-Felicitaciones nuevamente.

-Gracias, estoy muy emocionada.