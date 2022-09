Eugenio Winbaum adelantó el episodio homenaje a su mamá en MDQ: "Herminia amaba hacer el programa"

MDQ Para todo el mundo regresó con toda su fuerza a eltrece y desde hace unas semanas Eugenio y Sebastián “Culini” Weinbaum muestran sus increíbles aventuras alrededor del planeta, y este viernes presentarán un episodio homenaje a su mamá Herminia.

La matriarca de la familia Weinbaum falleció el 10 de septiembre del año pasado a los 91 años, y por eso los hermanos decidieron que habría un episodio para que los televidentes puedan disfrutar de su encanto, carisma y simpatía una vez más.

“En un momento, antes de empezar a armar los capítulos, habíamos pensado: ‘¿qué hacemos, la ponemos?’, y no dudamos tanto Culini como yo, en decir ‘tiene que salir al aire como un homenaje’”, le contó Eugenio a Ciudad con su habitual cordialidad.

CÓMO SERÁ EL EPISODIO HOMENAJE A HERMINIA WEINBAUM EN MDQ PARA TODO EL MUNDO

“Lo consultamos con el canal porque también nos habían preguntado cuando mandamos los bocetos de algunos capítulos qué íbamos a hacer”, agregó Eugenio y contó que le transmitió esta inquietud a los responsables de la emisora.

“Les dije ‘Me encantaría que no se opongan a que la homenajeemos de esta manera porque ella amaba hacer MDQ y realmente lo hizo con ese fin’”, explicó Eugenio. “Ella amaba hacer MDQ porque le daba luz, le daba alegría, le daba felicidad y al poder estar con los hijos… imagínate”, recordó el conductor.

Eugenio le contó a Ciudad que para Herminia, que en los inicios de MDQ bancó el proyecto con dinero que ganaba cuidando gente, participar de MDQ era una caricia al alma. “Para una madre como era Hermina, poder estar con nosotros todo el tiempo para grabar o para lo que fuere, era como tocar el cielo con las manos”, reveló.

MDQ PARA TODO EL MUNDO PRESENTARÁ UN EPISODIO HOMENAJE A HERMINIA, LA MAMÁ DE EUIGENIO Y CULINI

“Al final, no lo dudamos y dijimos ‘La última grabación la habíamos hecho pensando en el invitado que iba a estar que va a ser Andy Kusnetzoff, así que dejamos la historia y el guion tal cual la habíamos pensado cuando ella estaba con vida como un homenaje para hacerle”, reveló.

“Nos pareció lo más lindo, por más que ella no lo esté viendo en la Tierra. Si es que hay algo en otro lugar, lo va a estar viendo y disfrutando como cada emisión en la que aparecía porque ella lo miraba y lo miraba y después me pedía que lo ponga en la compu para que lo pueda ver de nuevo. Amaba hacer eso”, concluyó Eugenio.

En una entrevista que le brindaron a Por si las moscas (La Once Diez) Eugenio y Culini recordaron que: "Ella no tenía un buen pronóstico médico, y a pesar de eso pudo prolongar su vida muchos años bien, con calidad, pero cuando ya estaba mal, le preguntamos si ella quería hacer esta temporada, y nos dijo ‘ustedes son dos giles, si me dejan afuera, los mato’”. Asimismo, los hermanos revelaron que su mamá llegó a grabar para tres programas.

El siguiente programa de MDQ para todo el mundo se podrá ver por eltrece este mismo viernes 2 de septiembre a las 22.45.