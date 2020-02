Eugenia Tobal compartió el mensaje más agresivo que recibió por su maternidad: "Trato de entender qué es lo que más le molesta"

El nacimiento de su primera hija, Ema, tiñó de ternura el día a día de Eugenia Tobal y su pareja, Francisco García Ibar. Tan felices están, que comparten con sus seguidores sus aventuras en familia vía Instagram.

Aunque la mayoría de los mensajes que la actriz recibe son buena onda, hubo uno súper agresivo que no quiso dejar pasar. De hecho, lo expuso: publicó a través de sus historias las horribles palabras que le dedicó una mujer.

"Te dejo de seguir porque me parecés una boluda total. ¿Vos te creés que sos la única mujer que parió? ¡Tenés más mierd... con tu maternidad! Dedicate a ser buena madre y no rompas con tus videos que aburren. Si sos así con tu pareja, creo que te dejará en cualquier momento por ser tan patética con tu maternidad. Cuida lo que tenés, no seas boluda, patética y creída", le mandó.

"Qué genial recibir este tipo de mensajes, y de una mujer... Así estamos, muchachas". G-plus

Sorprendida pero tranquilísima, Eugenia compartió el mensaje y le puso los puntos. "Qué genial recibir este tipo de mensajes, y de una mujer... Trato de entender qué es lo que más le molesta. Que yo sea muy boluda con mis historias, que me cuide después de haber parido... ¿Y lo de mi pareja? No lo comprendo. Así estamos, muchachas", se descargó.

A los haters, ¡ni bola!