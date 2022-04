Estremecedor relato de Soledad Aquino al hablar de su trasplante de hígado: "Tuve dos paros cardíacos y mi médico me tuvo que revivir como en las películas"

A poco de que se cumpla un año de su trasplante de hígado, Soledad Aquino habló como nunca en LAM del difícil momento que atravesó tras estar entre la vida y la muerte.

En medio de la entrevista, Estefi Berardi indagó a la exesposa de Marcelo Tinelli: “En el momento de la operación, del trasplante, ¿tuviste miedo o algún pensamiento negativo o en ningún momento perdiste la fe? Porque me magino que fue algo determinante”, quiso saber la panelista.

Fue entonces que la mamá de Cande y Mica Tinelli se sinceró en vivo: “Tuve mucho cag…, mucho miedo. Y más cuando me contaron después que tuve paros cardíacos y todo lo que pasó. Mi médico me tuvo que revivir como en las películas cuando te empujan el corazón, no es que fue con máquinas o algo. Me tuvieron que revivir de nuevo y eso me pareció increíble”.

"Tuve mucho miedo. Y más cuando me contaron después que tuve paros cardíacos y todo lo que pasó. Mi médico me tuvo que revivir como en las películas cuando te empujan el corazón, no es que fue con máquinas o algo". G-plus

“Y tuve miedo muchas veces más después de todo eso, porque cuando ves que se te vienen todos los médicos juntos decís ‘Dios, algo falló’. No estaba todo bien todo el tiempo”, agregó.

"Y tuve miedo muchas veces más después de todo eso, porque cuando ves que se te vienen todos los médicos juntos decís ‘Dios, algo falló’. No estaba todo bien todo el tiempo". G-plus

Y cerró, en primera persona: “Me ponían potasio, me bajaba algo, me subía la presión. Yo preguntaba, ¿cuándo voy a estar normal? ¿Cuándo voy a estar bien?”.