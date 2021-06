Estremecedor relato de Karina Gao tras estar al borde de la muerte: "Les pedí perdón a mis hijos por no poderlos acompañar en la vida"

Karina Gao reveló que les grabó un video a sus hijos cuando pensó que se moriría por el covid. En diálogo con Flor de Equipo, la cocinera, que batalló contra el coronavirus atravesando su tercer embarazo, contó qué les dijo a sus pequeños en la grabación y lo difícil que fue pasar por esa situación.

“A los chicos les grabé un video en el que les pedí perdón por no poderlos acompañar en la vida. Esa es la parte que me molestaba, en un momento dije ‘bueno les grabo un video para cada situación’ pero yo estaba con todos los tubos y no era tampoco muy fácil. No pude volver a ver los videos”, expresó.

Luego, Karina relató cómo fue el proceso de recuperación tras pasar un tiempo sin poder levantarse de la cama: “Me costó volver a cocinar porque el músculo se atrofió, entonces no tenía fuerza, no podía pararme. De hecho los primeros días se me caía el celular encima porque no tenía fuerza. La voz también, recién ahora puedo hablar bien”.

Finalmente, la reconocida cocinera se mostró agradecida con todos sus compañeros y seguidores por acompañarla en todo momento: “Me siento muy afortunada porque todo el amor y el cariño de la gente te llena”, expresó Karina Gao con mucha emoción.