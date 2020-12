Estremecedor relato de Galíndez en el velatorio de Diego Maradona: "Le masajeaba las piernas y le decía '¿cómo estás, maestro?'"

En una emisión por demás emotiva debido a la muerte de Diego Maradona, PH Podemos Hablar reunió a cinco personalidades que recordaron sus momentos más emblemáticos junto al Diez. Sin embargo, cuando les pidieron qué cuenten cómo se enteraron del fallecimiento del astro del fútbol mundial, Galíndez se quebró en vivo al explicar su reacción ante el cuerpo de su amigo.

El exutilero de la Selección argentina, cuyo nombre es en realidad Miguel Di Lorenzo di un paso el frente y contó que se enteró alrededor de las diez de la mañana. "Me llamaron desde una radio y me dijeron 'sentate' y me contaron que se murió Diego. Fue una bomba, como lo que pasó en el ´94. Empezamos con los muchachos a llamarnos y a contarnos, y fuimos a velarlo a la noche", recordó Galíndez.

"Estaba él en el cajón y yo le decía 'Maestro, ¿cómo estás? ¡Cuántas cosas nos hiciste vivir'. Y le acariciaba la cara, le masajeaba los gemelos, todo" G-plus

"¿Te pudiste despedir?", le preguntó Andy Kusnetzoff, sin imaginarse lo que le iba a contestar. "Sí, estuve con él haciéndole masajes. Estaba él en el cajón y yo le decía 'Maestro, ¿cómo estás? ¡Cuántas cosas nos hiciste vivir'. Y le acariciaba la cara, le masajeaba los gemelos, todo", dijo el exutilero que asistió a Diego en todos sus partidos en la Selección.