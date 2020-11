La estrategia de Belu Lucius con la que conquistó a Javier Ortega Desio: "Lo vi en el boliche y le dije 'estás buenísimo'"

Su humor, su ocurrencia y su activa presencia en Instagram convirtió a Belu Lucius en una de las instagramers más divertidas y seguidas en la red social. A tal punto que su éxito en la red social la llevó a ser parte de MasterChef Celebrity, reality en el que se destaca también como cocinera.

Con la gracia y sinceridad que la caracteriza, Belu fue a PH, podemos hablar y contó cómo conquistó a su marido, Javier Ortega Desio, rugbier con quien se casó en marzo de 2017 y tiene dos niños.

"Yo estoy casada con alguien que me encaré en un boliche. Lo vi pasar y fui directo. 'Estás buenísimo', le dije. Él no lo podía creer y dijo: 'Esta morocha, divina, hermosa'. ¡Me vio bien! Me fue a buscar y yo me hice la linda. Es estratégico el tema del encare. Vos tirás la primera carta, después te escondés, volvés, te casás y tenés dos pibes", contó Belu Lucius con humor, cuandoles preguntó a sus invitados si alguna vez encararon a alguien.