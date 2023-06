Estefi Berardi dio detalles del maltrato que sufrió en LAM y su polémica salida

Estefi Berardi se sinceró en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) al hablar de su salida de LAM y aseguró que decidió irse por Yanina Latorre.

“¿Qué fue lo que a vos te molestó?”, le preguntó Pampito y la panelista respondió: “Las difamaciones de parte de Yanina”.

Más sobre este tema Estefi Berardi explicó por qué renunció a LAM tras el escándalo en vivo: "Así no llegaba al 30"

“¿Por eso te vas LAM y le inicias acciones legales a Yanina?”, insistió el periodista y ella dijo: “Sí. Con Ángel está todo bien, estoy re agradecida, él me ayudó, me aconsejó”.

“¿Cuándo fue el quiebre?”, repreguntó Pampito y Estefi contestó: “Cuando empecé a ver a que del otro lado no era show, que ya agredía y era violenta”.

Más sobre este tema Yanina Latorre le respondió con todo a Estefi Berardi tras la demanda millonaria en su contra

“Cuando empecé a ver que me estaba haciendo sentir mal y que me iba mal a mi casa, ahí me di cuenta que no quería estar más en el lugar”, explicó Berardi.

Más sobre este tema Estefi Berardi abandonó en vivo LAM para no cruzarse con Yanina Latorre: "Es un show patético"

ESTEFI BERARDI DESMINTIÓ QUE DEMANDARÁ A LAM

"Yanina Latorre dijo que vas a hacerle juicio a LAM, ¿es verdad eso?”, le consultó Carmen Barbieri a y Estefi Berardi contestó: “No”.

“¿Estás enojada con ella?”, le preguntó luego la conductora y la panelista expresó: “No sé si la palabra es enojo, es más dolor, lo que hizo fue hacerme sentir mal”.