Estefi Berardi, polémica sobre la infidelidad de Benjamín Vicuña a la China Suárez con una moza cordobesa: "Me contó detalles de su intimidad"

Cuando Benajmín Vicuña anunció que se había separado de la China Suárez, Estefi Berardi aprovechó la ocasión en Mañanísima para revelar un supuesto episodio de infidelidad del actor con una moza en la ciudad de Córdoba, ocurrido hace dos años. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista de Carmen Barbieri reveló datos inéditos sobre el supuesto affaire del papá de Magnolia y Amancio y habló sobre los “datos íntimos” que la mesera le brindó con detalles.

“Yo conté una situación puntual, que no es la tercera en discordia sino una del prontuario que le salió a la luz. Fue hace un tiempo, no le pregunté la fecha exacta”, dijo Estefanía, que reconoció, no obstante, que fue en 2019. “Él hizo un posteo hablando de su vida sentimental, y mientras todo el mundo hablaba de esto, ella se acordó y me lo contó. Lo tengo con lujos de detalles. Me dijo que en un viaje que él hizo a Córdoba lo conoció y pasó una noche con él. Lo estoy contando muy por arriba, sin entrar en detalles”, agregó la modelo, mientras que Ángel de Brito la instaba a revelarlos, alegando que “no es Carmen Barbieri”.

“Carmen no me edita, pero, por respeto, hay cosas que yo no puedo decir. Me contó detalles sexuales, por eso hay cosas que no voy a decir. Ella me lo contó sin que se lo pregunte porque estábamos en una reunión en la que se estaba hablando de la separación de Vicuña. Él fue noticia porque posteó sobre la separación, si no la chica no se acordaba”, explicó Estefanía Berardi. “Ella me contó que él le dijo que estaba mal con la China, que estaban re mal y no sabían en qué iba a terminar eso, que todo el tiempo estaban súper mal, casi que le dijo que estaban separados, le dio a entender eso, y le dio su celular para que sigan hablando”, agregó, antes de dar más detalles sobre las causas de la mesera para contactar a Suárez.

“Ella le escribió a la China Suárez porque termino enojada porque cuando fue a abrir su WhatsApp frente a todos sus compañeros de trabajo, él la había bloqueado. Entonces, ella dice ‘¿para qué me dijo que estaba todo mal y me dio su número, si yo no se lo pedí?’ Le molestó la canchereada, y por eso le escribió a la China y le contó la situación en un mensaje muy fuerte que no voy a repetir”, dijo Estefanía Berardi, antes de explicar que, para ella, Vicuña es víctima de sus propios actos. “Si vos sos una persona expuesta y te ponés un cartel, que te gusta porque después hacés campañas publicitarias porque cobrás muy bien gracias a que todos hablamos de vos, ¿qué hacés para que no se sepan estas cosas? ¡No las hacés!”, concluyó la panelista sobre Benjamín Vicuña.