Estefi Berardi le pasó factura a Imanol Rodríguez por sus críticas a Combate: "Te escuché y dije '¿y este quién es?'"

Imanol Rodríguez, el último eliminado de El Hotel de los Famosos, recibió un inesperado pase de factura en vivo de Estefi Berardi en Mañanísima.

En plena charla, la panelista recordó que el joven actor se burló de Locho Loccisano, criticó su paso por Combate, y no lo dejó pasar.

ESTEFI BERARDI CRUZÓ CON HUMOR A IMANOL RODRÍGUEZ

Imanol Rodríguez: -Cuando salí, me enteré de todo. Yo estoy tranquilo por todo lo que pasó y con mi relación con él (Locho). Es verdad que yo hice ese comentario...

Pampito: -¿Qué dijiste?

"Nos bardeaste a los de Combate. Ahora me acuerdo… Yo lo escuché y dije '¿y este quién es?'", le dijo Estefi. G-plus

Imanol: -Algo de los laburos de él, medio menospreciándolo…

Estefi Berardi: -¿Te arrepentiste de algo que dijiste?

Imanol: -Sí, me arrepiento. Fue un comentario bastante feo…

"Fue un comentario mala leche que no me gustó... No me gustó cómo lo dije. Sonó feo, despectivo", asumió Imanol. G-plus

Estefi: -¡Ah! Nos bardeaste a los de Combate. Ahora me acuerdo…

Pampito: -Vos le saltaste a la yugular.

Estefi: -Yo lo escuché y dije '¿y este quién es?'. Pero bueno, pasa...

Imanol: -Fue un comentario mala leche que no me gustó. La verdad, lo vi, y no. Tampoco me acordaba de ese momento... No me gustó cómo lo dije. Sonó feo, despectivo. No me gustó.

EL COMENTARIO DE IMANOL SOBRE LOCHO EN EL REALITY

En uno de los capítulos de El Hotel de los Famosos, Imanol Rodríguez analizó el pasado profesional de Locho Loccisano y lanzó un picante comentario, en el que deslizó que no tiene un gran currículum ni talento.

"De Locho se nota, viste, por lo que cuenta y lo que hizo. Pensá que entró a un programa, Combate, que el talento de todos es ninguno", dijo Imanol en el reality, y hoy se arrepiente.