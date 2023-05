Estefi Berardi miró a cámara y destrozó a Tamara Pettinato: "La googleé y ella no es nada; es muy maleducada"

El lunes pasado, Tamara Pettinato vio la nota que Estefi Berardi y Pampito le hicieron a Romina Uhrig en Mañanísima y se despachó sin filtro contra los panelistas de Carmen Barbieri.

"Ellos son malísimos. Inventan todo. Son malos y no tienen problema en mentir", dijo la integrante de Bendita, al ver cómo Estefi y Pampito le preguntaban a la exparticipante de Gran Hermano por su patrimonio, por la versión de enriquecimiento ilícito, entre otras delicadas temáticas.

"Nosotros no metimos. Tamara Pettinato es muy maleducada. Nunca vi una persona más irrespetuosa y con tan feos modales". G-plus

Lejos de quedarse callada, Berardi reaccionó picante en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine): "¿Cómo voy a estar caliente por eso? Por una chica que es nada, que trabaja de hija de...".

Acto seguido, Carmen le pidió que le responda en vivo a Tamara Pettinato y Estefi la destrozó.

LETAL RESPUESTA A CÁMARA DE ESTEFI BERARDI A TAMARA PETTINATO

"Que diga que yo soy mala o buena es una opinión. Por eso no me voy a enojar".

"Si no me conocen y lo quieren decir, yo no me voy a enojar porque que me hagan una crítica. Yo he criticado a un montón de gente. Eso a mí no me ofende".

"Ella es una chica que no hizo nada en su vida. Trabaja de hija de... No tiene una profesión ni aporta un contenido. La googleé y ella no es nada". G-plus

"El tema de la mentira, primero no solo que no mentimos, sino que todas las veces que me he equivocado he pedido disculpas. Tamara Pettinato es muy maleducada. Nunca vi una persona más irrespetuosa y con tan feos modales".

"Yo no la conocía, la conocí en los Martín Fierro y de la manera en la que me habló... Es muy maleducada".

"Que me trate de mentirosa, no. Ahí sí se está metiendo con mi trabajo. Ella es una chica que no hizo nada en su vida. Trabaja de hija de (Roberto Pettinato). No tiene una profesión ni aporta un contenido. A mi ella no me ofende. La googleé y ella no es nada".