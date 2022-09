Estefi Berardi, íntima y sin filtro: "Soy la mejor panelista de Argentina"

Es bailarina desde los 8 años, trabaja como profesora de danzas desde los 14, fue parte importante del exitoso Combate, estudia Marketing Estratégico y en 2022 se destacó muchísimo como panelista en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) y LAM (lunes a viernes a las 20 hs. por América) además de todo el contenido que genera en sus redes sociales.

Estefi Berardi (32) habló de todo en una charla íntima en el Ida y Vuelta de Ciudad, la sección en la que los famosos charlan relajados sobre su vida en un entretnido ping pong a fondo. Se estrena en exclusiva todos los viernes en el sitio y en nuestros Facebook e Instagram. Y no se puso colorada al declarar: "Soy la mejor panelista de Argentina".

"Esta nueva Estefanía la hizo Carmen. Le agradezco todos los días de mi vida". G-plus

-¿Cómo estás viviendo este gran momento?

-Feliz. Tanto en lo personal como en lo laboral fue un año muy bueno. Después de tanto encierro siento que fue mi año este. Fue un gran salto. Se dio todo bastante rápido, una consecución de cosas: primero Carmen (Barbieri), después me vio Ángel (de Brito), otros grosos del medio que me llamaron y todo me hizo crecer mucho.

-¿Cómo fue cuando Carmen te dijo “andá por acá”, lo que terminó marcando el éxito de tu año?

-No la conocía a Carmen. Por eso en el ensayo yo hablaba como bajito. Cuando laburás con una estrella, no sabés qué nivel de ego tiene, si va a querer que te metas y la interrumpas o que hables cuando ella te dice. Yo no sabía, entonces por las dudas entré tranqui. Y Carmen me dijo “hablá más fuerte y metete, yo ya sé que me respetás”. Listo, cuando me dijo así, me empecé a soltar. Y también pasó que yo iba a ser “la chica de las redes”, iba a traer cosas virales, hablar de tecnología. Pero antes del programa yo le contaba a Carmen cosas que sabía y me dijo “por qué no contás esto, lo tenés que decir”. Y me empecé a animar a contar cosas de los demás o de Combate. Después encontré el cómo. Lo cierto es que esta nueva Estefanía la hizo Carmen.

-¿Se lo agradeciste?

-Todos los días de mi vida se lo agradezco y en cada nota que doy lo menciono. Ella está chocha. El trío que formamos con Carmen y Pampito está buenísimo. A veces nos “matamos” pero después se nos pasa. Carmen es como una mamá con sus dos hijitos.

-¿Cómo se dio tu llegada a LAM?

-Ángel me bancaba en lo que hacía con Carmen, me lo venía diciendo por WhatsApp o por redes. Entonces empezamos a tener una relación virtual de ida y vuelta. Cuando veo que LAM vuelve y que Cinthia Fernández no iba a estar porque venía a Momento D con Fabián Doman y que Mariana Brey venía a Socios, le dije a Ángel “la verdad es que me encantaría”.

-¿O sea que te propusiste vos?

-Sí. Ya lo había hecho en Combate. Quedé eliminada y fui y le dije a Marcos Gorbán, el productor, “me gustaría volver a intentarlo”. Y siempre por decir que me interesaba, me han llamado. Me ha servido.

"Cuando vi que volvía LAM y que Cinthia y Brey no iban a estar, le escribí a Ángel para sumarme. Me contestó 'ya te tengo en mis oraciones' (...) y un día antes de empezar me llamó". G-plus

-¿Y Ángel qué te respondió?

-Me contestó “ya te tengo en mis oraciones”. Pero después pensé que no se iba a dar porque habían hecho la promo, eran 5 "angelitas". Así que lo felicité le dije “me encanta, te voy a ver”. Y me llamó un día antes. Yo pensé que me quería pedir una data o chequear una info. Nunca me imaginé que iba a sumarme. Y me dice “¿cómo te ves para verlo en vivo y ser mi sexta 'angelita'?”. ¡No lo podía creer! Carmen se puso re feliz, estaba como mi mamá. Ella es muy generosa y se da cuenta de que si al otro le va bien es mejor.

-¿Qué creés que le aportaste vos a LAM?

-Me van a matar si digo esto, pero creo que un poco de frescura e inocencia. Me tomo las cosas muy literales o caigo más tarde en los chistes. Y mi punto de vista de otra generación. Yo no soy una nena, pero las chicas son un poco más grandes. Creo que el éxito de LAM es que se arman charlas entre las "angelitas" contando cosas de nuestras vidas y nuestras experiencias. La gente llega a la casa, se olvida de los quilombos que tiene y escucha nuestras charlas. Y también todas tenemos información, Ángel busca gente con contenido, formada y que lleve información

-¿A quién admirabas de chica?

-De mi familia, admiro mucho a mi abuela. Por su forma de ser y por cómo se toma todo con humor. Y después, hay varias personas famosas. Me crié viendo el contenido de Cris Morena. Como yo bailaba me gustaba mucho eso porque además de ser novelas, también tenían mucha música. Me gustaba Camila Bordonaba, que era más rea. Pósters en mi habitación tuve el de Bandana, el de Mambrú, Rebelde Way, Chiquititas.

-¿En qué gastaste la primera plata que ganaste?

-Trabajo desde muy chica. Desde los 14 años daba clases de danza. Siempre me gustó trabajar y mis papás me dejaban. Con mi primera plata, que no era plata “grande”, me compré ropa porque no tenía mucha. Tenía ropa que heredaba de mis tías o de primos. Entonces me acuerdo que fui y me compré ropa que a mí me gustaba.

-¿Momento laboral favorito de tu vida?

-Tengo tres. Cuando fui bailarina de Diego Torres, que fue algo muy lindo. Recorrí todo el país, pisé grandes escenarios. Fue una experiencia muy linda y laburar con Diego, que es una estrella. Después, Combate fue un gran salto. La gente me empezó a conocer por mi nombre. Y el tercero es ahora. Estar con Carmen y Ángel. Me hice más popular, me conoció otro público, no solo los chiquitos. Ahora las señoras y los señores en la calle me conocen.

-¿Quiénes son los que más fotos te piden en la calle?

-Las señoras. Es tremendo. El otro día paré en una estación de servicio en la ruta y en el baño unas señoras que estaban en un viaje de jubilados me pidieron fotos. Muy divertido.

-¿Mejor cita?

-El sábado pasado, por ejemplo, fuimos al teatro con mi novio (Mauricio) a ver Una semana nada más, que era la despedida. Lloramos de la risa. Sabía que a mi novio le iba a encantar, lloraba. Y de ahí nos fuimos a comer sushi y nos charlamos todo. Para mí fue una re cita. Eso me encanta. Y después, irnos solos los findes a algún lado y desintoxicarnos del laburo y del teléfono. Eso también lo disfruto mucho.

-¿Podés cortar con el trabajo en algún momento?

-Es difícil. Ahora me pedí 10 días y me voy a Brasil. Mi cerebro necesita meter un corte antes de fin de año. Me voy con mi mamá, mi tía y mi mejor amiga. Mi novio se queda trabajando porque está con mucho. Por ahora no nos vienen coincidiendo las vacaciones, en algún momento se dará. En enero se había tomado unos días, pero yo estaba a full con Carmen. Habíamos arrancado en agosto y no me podía ir.

"Creo que ahora soy muy segura (de mí misma) porque fui muy insegura antes. Siempre doy este mensaje: para lograr nuestros sueños es muy importante trabajar para eso y también creer". G-plus

-Si pudieras volver el tiempo atrás y cambiar una cosa de tu vida, ¿cuál sería?

-Creo que cambiaría haber sido tan insegura. Me han dicho cosas que yo me creía y que no me hicieron bien. Hice cosas que no tenía ganas por no creer en mí misma. Y ahora pienso que si uno es más segura, la vida te da las oportunidades. Es un tema de confianza. No te lo enseñan en ningún lado. Y me parece una habilidad blanda muy importante: creer, no perder la fe. Si hubiese trabajado un poco más eso, habría sufrido menos.

-Pero lo pudiste cambiar.

-Ahora sí. Creo que ahora soy muy segura porque fui muy insegura antes. Yo siempre doy ese mensaje: para lograr nuestros sueños es muy importante trabajar para eso y también creer.

-Hace poco te escuché decir que no te importa tanto lo que los demás opinen de vos, va un poco en esta línea.

-Claro. No te tiene que importar la opinión del otro. Viene de la mano de esto, de creer en vos. Mi mamá, sí, por ejemplo, es la que mejor me aconseja, siempre tiene la palabra justa. Pero bueno, cuando me vine de Mar del Plata no la tenía en el día a día. No tenía la comunicación que tengo ahora. No podía hablar tan seguido.

-¿Al cumple de qué famoso te gustaría que te inviten?

-Me encantaría ir al de Britney Spears, me parece que sería re divertido. Haría un tiktok con ella. Ahora no la veo tan bien, es una lástima esa chica. A ella la re admiraba. Me encantaba cómo baila, todo.

-¿Algo que hacés que no le contás a nadie?

-En mi casa tengo que tener siempre el piso limpio. Todos los días paso el trapo porque me gusta andar descalza y no puede haber ni una miga. Cuando mi novio llega le hago sacar los zapatos y le doy una chancletas. Soy bastante obsesiva con la limpieza y sobre todo con el piso.

-¿Vos pasás el trapo?

-Sí, yo y todos los días.

-¿Trapo o mopa?

-No me gusta la mopa. Al principio decís “guau, la tecnología” pero es poco el lugar que abarca. Con el trapo puedo abarcar mucho más. ¡Que no me llamen de un chivo de mopas porque la cago con esto! Es re incómoda, prefiero el trapo.

"Soy obsesiva de la limpieza y sobre todo del piso. Todos los días paso el trapo porque me gusta andar descalza y no puede haber ni una miga". G-plus

-¿Te arrepentís de algo que hiciste? ¿O que no hiciste?

-Me arrepiento de no haberme separado de mi primer novio. Era un tóxico, pobre. Me llevo bien ahora, no le tengo rencor. Pero siento que si me hubiera separado antes, habría pegado mejores trabajos. Era boluda e insegura. Nunca más. También por su educación familiar, él era así. No quería que yo trabaje, le molestaba. Me quería mantener y no me gusta eso. Yo quería que me pague $2,50 el que me contrató para ese show pero que sea mío. Cuando sos chica a veces creés que no va a haber otro chico, que es el único. Y es mentira, siempre hay uno mejor.

-¡Hasta ahora!

-Ja, ja. Con este estoy bien.

-¿Piensan en casarse?

-A mí no me interesa. Creo que él es más tradicional porque es re católico. Si para él fuese importante, creo que lo haría pero de mí no va a salir. No es mi sueño.

-¿Quién es el o la mejor panelista de Argentina?

-Ja, ja. ¡Yooo! Ja, ja, ja. Se la re creía. Sí, chicos, hay que creer en uno mismo.