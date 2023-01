Estefi Berardi habló de su separación de Mauricio Colello y si cree posible una reconciliación

A mediados de diciembre, Estefi Berardi comunicó su sorpresiva separación del político Mauricio Colello. La panelista de Mañanísima y LAM estuvo tres años en pareja con subsecretario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A un mes de blanquear su situación sentimental, Estefi le dejó abierta la puerta a la reconciliación, en pleno móvil con Federico Bal en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Acá pueden venir, solos o acompañados. Yo sé que Estefi se separó y tengo una cantidad de amigos que me están preguntado cosas de ella. Todos quieren salir con Estefi. Me piden el teléfono", dijo el protagonista de Kinky Boots desde Villa Carlos Paz, descolocando al aire a Berardi con su pícaro comentario.

"No está tan cerrada la relación anterior. Estamos viendo qué onda. Estoy tranqui. Me estoy tomando mi tiempo". G-plus

En la misma línea, Carmen Barbieri le retrucó a su panelista: "¿Y vos estás sola Estefi? ¿Hay muchos pretendientes?".

Sin ánimos de dar detalles de su relación actual con Mauricio Colello, Estefi contestó: "Vamos a ver. No está tan cerrada la relación anterior. Estamos viendo qué onda".

Y concluyó: "Estoy tranqui. Me estoy tomando mi tiempo".

ESTEFI BERARDI CONTÓ EL MOTIVO DE SU SEPARACIÓN DE MAURICIO COLELLO

El 16 de diciembre pasado, Estefi Berardi contó en Mañanísima que se había separado de Mauricio Colello y delineó los motivos.

"Me separé. Pero yo estoy rebien. Me separé hace poquito. Tomé la decisión hace un tiempo. No es de un día ara el otro. Es algo que se venía hablando", dijo Estefi.

Acto seguido, Berardi aseguró que el fin del noviazgo con Mauricio Colello se dio armoniosamente y sin conflictos: "Terminamos bien. Fue la semana pasada".