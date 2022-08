Estefi Berardi habló del rumor de crisis de Mica Viciconte y Fabián Cubero

En medio de los tiernos posteos de Mica Viciconte dedicado a su hijo Luca, sorprendió el rumor de que estaría en crisis con Fabián Cubero.

Sucede que a Estefanía Berardi, panelista de Mañanísima y LAM, un seguidor le preguntó si Mica y Fabián no estarían bien como pareja.

Con firmeza, Estefi reveló que uno de ellos dos niega el supuesto distanciamiento.

"Ella lo niega", contó Estefi ante la pregunta de un seguidor G-plus

"¿Mica y Fabián están en crisis?", le preguntaron a través de sus stories de Instagram.

"Ella lo niega", respondió Estefi, sobre la reacción de Mica ante el rumor.

EL ROL DE MICA VICICONTE EN LA PELEA DE FABIÁN CUBERO Y NICOLE NEUMANN

Días atrás, Guido Záffora contó en Intrusos detalles del conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, y puso en escena a Mica Viciconte.

"Me dicen que José Manuel Urcera está más a favor de que todo esté más tranquilo. Y Mica tira nafta sobre el fuego y pasan estas cosas", afirmó.

Y detalló: "La relación viene muy mal desde lo que pasó con el posteo de Mica por lo de Bariloche. Y ese móvil que dio Cubero a Intrusos, que a Nicole no le cayó nada bien. Porque ella dice 'no hablo, me vienen a buscar'. Porque ella no frena, se va directo y no habla del padre de sus hijos"

“Nicole Neumann dice que Mica Viciconte no ayuda para nada. Sobre todo, teniendo en cuenta ese posteo echándole la culpa a Nicole, cuando claramente no se tenía que meter”, agregó.