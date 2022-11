Estefi Berardi explicó sin filtros por qué no entraría a la casa de Gran Hermano

Estefi Berardi argumentó sin filtros por qué no participaría de Gran Hermano, mientras el influencer El Wandi hacía campaña en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) para ingresar al escandaloso reality.

"¿Ustedes harían el amor ahí?", les preguntó El Wandi a Estefi, Carmen Barbieri y Pampito, luego de contar que él sí tendría intimidad y que Julieta Poggio es la participante que más le gusta.

En automático, Berardi respondió: "Yo ni loca". Y dejó en claro que no entraría a la casa de Gran Hermano: "No me metería (en la casa). No podría convivir con gente. Me molesta dormir con alguien al lado y compartí el baño. Esto es ahora, de chica no me importaba nada. Pero ahora que estoy más grande, no lo soporto".

"Hay un baño para todos", le comentó el influencer. Y la panelista expresó, escandalizada: "¿Un solo inodoro? ¡Qué asco! ¡Me muero! Yo me muero".

LA QUEJA DE ESTEFI BARERDI SOBRE LA NOCHE DE AMOR DE COTI Y EL CONEJO EN GRAN HERMANO

En ese marco, Estefi Berardi habló de la noche de pasión de Coti Romero y Alexis 'el Conejo' de Gran Hermano.

"Me dio un poco de asquito que estuvieron en el sillón donde se sientan los otros, seguro no pasaron alcohol", comentó la panelista de Mañanísima.

Luego, Estefi explicó: "Tocaron el sillón. Si mancharon algo, otro se sienta arriba, un asco. Me encanta que la gente se ame, pero eso no me gusta".