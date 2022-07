Estefi Berardi diferenció picante a Tini Stoessel de China Suárez por las críticas a sus romances

El noviazgo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul sigue en boca de todos y en Mañanísima, que se emite de lunes a viernes a las 10 hs por Ciudad Magazine, hablaron a fondo del romance. Y cuando surgió una posible comparación con las críticas a la cantante con las que ha recibido China Suárez por sus romances, Estefi Berardi analizó filosa cada caso, diferenciándolos

“Rodrigo de Paul salió a negar la relación con Tini, que después se confirmó y claramente nos mentía”, comenzó diciendo sobre el ex de Camila Homs y la artista.

“Quiero salvar acá a Tini porque ahora todos salen a matarla. Tini no tiene por qué saber… La gente me reprocha porqué no decimos nada de ella y ella no tiene la culpa”, defendió la panelista a la cantante.

"La China es reincidente y tiene relación con las esposas de los que después fueron sus novios" G-plus

Cuando tanto Estefi comorecordaron que les han llegado críticas por defender a Tini y criticar a la China, quien protagonizó un escándalo por su romance con Mauro Icardi, Berardi diferenció las situaciones.

Más sobre este tema Estefi Berardi defendió a Tini Stoessel tras afirmar que la esposa de Di María "le hizo el vacío" en el cumpleaños de Messi

“La China es reincidente y tiene relación con las esposas de los que después fueron sus novios. Tini no la conocía a Cami Homs y se enamoró de él. Tal vez estaba mal con la esposa. Puede pasar”, aseguró.

Más sobre este tema Estefi Berardi cruzó a la esposa de Ángel Di María tras negar tener mala onda con Tini Stoessel: "Me dijeron que le hizo el vacío"

“Hay que ver que le dijo Rodri a Tini. Tal vez le dijo ‘no estamos bien’ o tal vez ya estaban más o menos separados. Pasa, es la vida”, concluyó.

Más sobre este tema Estefi Berardi mandó al frente a Nicole Neumann con una llamativa actitud: "Cuando va a la peluquería, a los empleados no les habla"