Estefi Berardi denunció fuertes amenazas de los fans de Locho Loccisano: "Da miedo, pueden ser peligrosos"

Por más que Estefanía Berardi entiende como pocas cómo funcionan los fandoms en las redes sociales, las amenazas que recibió de parte de supuestos fans de Lucas Locho Loccisano la persuadieron de que "la cosa es seria" por lo cual iniciará acciones legales contra ellos.

"Ahora va a haber una denuncia penal. Esta gente puede ir presa por hacer esto. Hay pruebas donde se muestra que hostigan", arrancó la panelista de Mañanísima (lunes a viernes de 10 a 12 por Ciudad Magazine), quien luego enfatizó que "esto no es culpa de Locho" sino de "gente que no está bien de la cabeza y ya se está yendo de mambo".

"Se hizo la denuncia en delitos informáticos y ya tengo acá la documentación de quiénes son con nombre y apellido, les va a llegar una notificación, y esto va directo a un proceso judicial donde pueden terminar en la cárcel. Ya no es joda. Ya no se puede porque da miedo, es gente que puede ser peligrosa", continuó indignada la exCombate.

Más sobre este tema Escandalosa versión sobre los fans de Locho Loccisano contra Emily Lucius: "Fueron a la heladería de los primos de ella y les dijeron de todo"

Entonces, Estefi explicó: "Hay un grupo que es muy agresivo, y no solo amenazan, sino que hostigan a determinados participantes. Ahora se la agarraron conmigo". Acto seguido, aclaró que "uno de ese grupo filtra" y por eso sabe tanto.

Al final, Estefanía Berardi sentenció: "Hay algunos que no están bien psicológicamente. Una persona tiene acompañante terapéutico, un tutor legal, que es peligroso. La cosa ya es seria, pero no es tanto conmigo, yo vengo después de todos los otros que lo están padeciendo".

LA REACCIÓN DE ESTEFI BERARDI ANTE EL MENSAJE DE LA PRESIDENTE DEL CLUB DE FANS DE LOCHO LOCCISANO

Por otra parte, al rato Pampito recibió un mensaje de "Melu, la presidenta del club de fans de Locho" Loccisano, pero Estefi Berardi no quiso saber de nada de hablar con ella personalmente.

Más sobre este tema Profundo análisis de Locho Loccisano sobre El Hotel de los Famosos: "Me da bronca que haya gente que nunca fue a la H o que fue tres veces y sigue acá"

"No sé quién es. Después le paso el teléfono de mi abogado y que hable con él", disparó Berardi desde Mañanísima.

Y concluyó fulminante: "Que se busque ella un abogado".