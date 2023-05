Estefi Berardi contó cómo logró superar su fuerte depresión: "Me sacaron adelante"

Siempre buena onda con sus seguidores, Estefanía Berardi respondió a todas las preguntas que le hicieron a través de sus stories de Instagram.

Luego de haber dado información sobre los famosos, contestó si alguna vez sufrió depresión. Para sorpresa de sus fans, la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine), reveló que hace un tiempo la pasó realmente mal.

"¿Alguna vez tuviste depresión?", quisieron saber. "Sí, no podía parar de comer y engordé un montón. Hasta que una amiga me recomendó a su terapeuta y me sacaron adelante. Un capo", cerró, muy agradecida.

LETAL RESPUESTA A CÁMARA DE ESTEFI BERARDI A TAMARA PETTINATO

"Que diga que yo soy mala o buena es una opinión. Por eso no me voy a enojar". "Si no me conocen y lo quieren decir, yo no me voy a enojar porque que me hagan una crítica. Yo he criticado a un montón de gente. Eso a mí no me ofende".

"El tema de la mentira, primero no solo que no mentimos, sino que todas las veces que me he equivocado he pedido disculpas. Tamara Pettinato es muy maleducada. Nunca vi una persona más irrespetuosa y con tan feos modales".

"Yo no la conocía, la conocí en los Martín Fierro y de la manera en la que me habló... Es muy maleducada". G-plus

"Que me trate de mentirosa, no. Ahí sí se está metiendo con mi trabajo. Ella es una chica que no hizo nada en su vida. Trabaja de hija de (Roberto Pettinato). No tiene una profesión ni aporta un contenido. A mi ella no me ofende. La googleé y ella no es nada".